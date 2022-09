Hausse des taux d'intérêt : Peut-on encore acheter en Côte-d'Or ?

On parle de vos projets immobiliers avec notre invitée ce matin. Avec l'inflation, les taux d'intérêt sont en hausse, c'est de plus en plus difficile d'emprunter. Alors est-ce qu'il faut être très riche pour devenir propriétaire en Bourgogne ? Réponse d'une courtière à Dijon.

Élodie Jacquemoud-Collet, vous êtes la co-gérante d'ACE crédit à Dijon, près de la moitié des dossiers sont refusés en ce moment au niveau national. C'est ce que vous constatez vous aussi avec vos clients?

On constate en effet ce ralentissement qui est lié principalement à la hausse rapide des taux d'emprunt. Là, on approche du taux d'usure qui rend plus complexe la validité, la mise en place de certains dossiers.

A quoi les banques font-elles particulièrement attention en ce moment ? Qu'est ce qui peut empêcher dans un dossier ? Qu'est ce qui est ce sur quoi on peut jouer en fait ?

L'apport. Aujourd'hui, on a des critères d'apport qui sont de plus en plus demandés. Donc on est sur une moyenne de 10% du montant de la valeur du bien, ce qui correspond à peu près aux frais de notaire. On a également depuis le 1ᵉʳ janvier des enseignes bancaires qui veillent à l'obligation du bon respect des 35 % d'endettement, des revenus des emprunteurs. Et enfin un constat qui a été réalisé récemment sur certains de nos partenaires qui vont analyser les dépenses relatives aux performances énergétiques du bien immobilier et de l'énergie en général, notamment le carburant.

Quand son dossier est refusé, on a moyen de faire un recours ?

Il faut attendre quelques mois, alors on a la possibilité de reprendre un dossier refusé pour le motif d'atteinte du taux d'usure. Notre travail vient se réaliser auprès de nos partenaires bancaires en retravaillant l'intégralité des composants qui constituent le coût du prêt. Donc notre objectif, c'est d'optimiser le taux d'intérêt, l'assurance emprunteur, la garantie, les frais de dossier. Et quelquefois, on vient même arbitrer la durée du prêt.

On entend depuis des années que c'est le moment d'acheter. Est-ce-que c'est toujours le moment d'acheter en Côte-d'Or aujourd'hui ou il vaut mieux attendre un peu ?

Un projet se prépare. Il est plus important aujourd'hui d'encourager nos futurs acheteurs, d'engager une consultation auprès d'un professionnel pour bien établir sa capacité financière avant de se lancer dans un projet. Nos clients aujourd'hui, qui nous sollicitent, entament des démarches vers des compromis et nous arrivons encore à trouver aujourd'hui des solutions pour emprunter.

Puisque beaucoup de dossiers sont refusés, est-ce-que ça veut dire que les prix de l'immobilier vont avoir tendance à baisser dans les mois à venir ?

On s'attend naturellement à cet effet cet effet inverse de ces prix qui ont pris plus de 20% avec la sortie de la crise sanitaire du confinement et cette euphorie, si on peut appeler comme ça sur le positionnement des acquéreurs sur les biens immobiliers, on constate aujourd'hui qu'on a quand même des acheteurs beaucoup plus réfléchis, beaucoup plus dans une situation d'attente de ce contexte qu'on attend meilleurs.