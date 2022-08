Les aides de l'Etat pour l'achat d'un vélo augmentent, notamment pour les personnes handicapées et précaires

Jusqu'à 400 euros pour un vélo électrique, 150 euros pour un vélo classique, et même 3.000 euros si vous vous débarrassez d'un véhicule polluant au passage. Les aides de l'Etat pour l'achat d'un vélo sont rehaussées à partir de ce lundi, pour les plus précaires et les personnes handicapées.