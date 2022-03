Hausse des prix des carburants : les professionnels du transport très inquiets pour leur avenir dans la Loire

C'est une situation intenable pour les professionnels du secteur du transport dans la Loire. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les prix à la pompe flambent. Pour certains l'avenir paraît plus qu'incertain.

"Le pire est déjà là", assure David Bruyas, le gérant de Bruyas - Ambulance Taxi Vsl dans le département de la Loire. Chaque année, il transporte ces clients sur 1 million 500 000 kilomètres partout en France. Forcément, avec l'augmentation du gazole, il n'y arrive déjà plus. "On a plus aucune rentabilité. C'est catastrophique. Entre 2021 et 2022, on a eu une augmentation de 45 000 euros d'augmentation sur le carburant. On ne va pas s'en sortir. D'ici quelques mois, on devra peut-être licencier voire même déposer le bilan si cela continue", assure le professionnel qui vient de reprendre l'entreprise familiale.

David Bruyas ne sait pas si son activité va survivre à la flambée des prix du carburant. © Radio France - Virginie Vandeville

Ses nuits sont donc courtes depuis quelques jours car si la hausse se poursuit, il n'aura donc plus le choix que de laisser ses 16 taxis et 5 ambulances au garage. "On fait de l'humain vous savez. Nous transportons des malades qui ont besoin d'une dialyse, de poursuivre leur traitement de chimiothérapie. Les gens vont devoir se débrouiller par eux-mêmes. Mais cela me paraît inimaginable de faire cela. De leur dire que je ne peux pas les aider car je ne peux plus payer le plein d'essence", déplore le gérant.

à lire aussi Carburants : le prix du gazole s'est envolé de plus de 14 centimes en moyenne la semaine dernière en France

Dans six mois, ils ne seront peut-être plus là

La crainte de l'impossibilité de travailler, c'est aussi celle des transporteurs. "Le carburant représente 25 % des charges des professionnels. La moindre variation de ces coûts a un impact extrêmement important sur les finances des entreprises. On a des dirigeants du secteur qui nous appellent aujourd'hui totalement paniqués, qui nous disent que dans six mois, ils ne seront peut-être plus là", constate César Namysl, le secrétaire général de la Fédération nationale des transports routiers (FNTR) de la Loire.

César Namys, le secrétaire général FNTR Loire. © Radio France - Virginie Vandeville

Outre la mise en danger du secteur, Jeremy Grandouiller le gérant de TDS transport dans le département y voit surtout une "possible paralysie de l'économie française. Compte tenu du prix du transport qui augmente, il y a sans doute des entreprises qui ne pourront plus assurer cette charge supplémentaire".

Pas d'alternative possible

Le problème pour ces professionnels est qu'aucune alternative existe à l'heure actuelle pour tenter de faire face à ces hausses. "Il faudra 4 ou 5 ans pour que je change ma flotte", précise David Bruyas. "Je ne peux pas passer à l'électrique car je fais trop de kilomètres. Rien n'est adapté", assure le gérant.

La solution du gaz aussi n'est pas vraiment une. Quelques professionnels avaient pourtant décider de prendre le virage de la transition écologique et rouler plus propre. Il y a un peu plus de quatre ans, onze transporteurs routiers de la Loire ont ainsi adhéré au projet de la Fédération du transport routier : la création d'une station de gaz naturel compressé et l'achat de camions a gaz. Sauf qu'avec la guerre et la hausse du cours depuis des mois, les transporteurs déchantent.

Si je le fais rouler, je vais perdre de l'argent

A commencer par Jeremy Grandouiller. Ce transporteur doit recevoir le mois prochain son tout premier camion à gaz. "Je fais en sorte de retarder la réception car il n'est pas viable. Cela me permettrait de ne pas commencer à le payer car si je le fais rouler, je vais perdre de l'argent", constate le transporteur.

Le hic est qu'aujourd'hui la France achète 17% de son gaz a la Russie. Entre la guerre et la hausse du cours depuis quatre ans, cela ne sent pas très bon selon Sylvain Chazot, un autre transporteur qui a investi dans six camions à gaz. "Le prix du gaz a quasiment quadruplé en quatre ans. Aujourd'hui il est affiché à 2,40 du litre. C'est comme si on payait le gazole 3,50 euros à la pompe. On se sent forcément un peu floué car c'est l'Etat qui nous a poussé. Cette transition énergétique, on nous a demandé de la faire. Un matin si on se pose la question de faire rouler un camion à gaz ou un camion au gazole, on préfèrera faire rouler celui au gazole", précise Sylvain Chazot.

Une déception a hauteur de l'investissement. Il faut compter au moins 130 000 euros par camion à gaz, soit 30 % de plus qu'un camion qui roule au gazole.

Pour tous, il n'y a finalement qu'une seule solution : que l'Etat intervienne et le plus rapidement possible.