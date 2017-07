Hausse du chômage en Creuse en juin

A l'inverse de la tendance nationale, où le chômage fléchit de 0,3% en juin, le nombre de demandeurs d'emploi est en hausse de 0,6% en Creuse, par rapport au mois de mai.

Fin juin 2017, en Creuse, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit à 5 270. Ce nombre augmente de 1,2 % sur trois mois (soit + 60 personnes), de 0,6 % sur un mois (par rapport à mai 2017) et diminue de 2,4 % sur un an.

Concernant les demandeurs d'emploi qui ont eu une activité, leur nombre s'établit à 8 580 à la fin juin. Chiffre en augmentation de 1,7 % sur trois mois (soit + 140 personnes), de 0,5 % sur un mois et de 0,1 % sur un an.

Les chiffres de juin sont bons en Nouvelle-Aquitaine

A l'échelle de la grande région Nouvelle-Aquitaine, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A s'établit à 295 090 fin juin. Ce nombre diminue de 1,5 % sur trois mois (soit –4 610 personnes), de 0,6 % sur un mois et de 1,9 % sur un an. Des chiffres meilleurs que la moyenne nationale, où ils sont en diminution de 0,7 % sur trois mois, de 0,3 % sur un mois et de 1,0 % sur une année pleine.