Hausse du chômage en Indre-et-Loire au mois de juillet

Le chômage a progressé au mois de juillet en Indre-et-Loire, dans les deux catégories : +1,2%. Cela représente 29.920 demandeurs d'emplois sans aucune activité (catégorie A) et 52.400 personnes pour la catégorie A, B et C.

La progression est même plus forte sur les 3 derniers mois, +1,4% pour les deux catégories. En Région Centre, le chômage augmente de 0,3% sur les 3 derniers mois. Il a progressé de 1% au niveau national, soit 34.900 demandeurs d'emplois supplémentaires.