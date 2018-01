A la fin de décembre 2017 en Mayenne, selon les chiffres de Pôle Emploi, le nombre de demandeurs d'emploi, dans la catégorie A (sans aucune activité), a connu une hausse de 1,8%. Sur trois mois, c'est une baisse légère qui a été constatée : -0,3%.

Mais sur l'ensemble de l'année dernière, le chômage, dans le département, a fortement baissé de 4,1%.

Au 31 décembre 2017, il y avait 10.100 personnes sans emploi (catégorie A). En tenant compte des deux autres catégories B et C, 20.350 Mayennais et Mayennaises pointent à Pôle Emploi (+0,5% sur un an).

Dans la région Pays de La Loire, dans la catégorie A, le chômage, sur l'ensemble de l'année 2017, a baissé de 1.3%.