Hausse du coût de l'énergie : aucune fermeture des piscines publiques n'est à prévoir en Mayenne

La facture des collectivités locales va augmenter cette année pour la gestion des piscines publiques. Le prix du gaz flambe à cause notamment de la guerre en Ukraine et cela coûte plus cher de chauffer les bassins. Malgré ces frais supplémentaires, les piscines ne devraient pas fermer en Mayenne.

Les piscines mayennaises vont-elles devoir fermer temporairement dans les semaines ou mois qui viennent ? Cette décision a d'ores et déjà été prise ce lundi 5 septembre pour une trentaine de bassins publics, exploités par la société Vert Marine. C'est le cas à Granville, dans la Manche, près de chez nous ou à Saint-Jean-de-Monts, en Vendée. Ces piscines sont chauffées au gaz : la facture d'énergie a explosé et l'entreprise Vert Marine ne peut pas supporter cette hausse des prix.

Dans notre département, la plupart des bassins sont gérés par les collectivités locales. Aucune d'entre elles n'a pour le moment prévu de fermer temporairement les piscines pour le moment.

Exemple de La Vague à Mayenne

Le centre aquatique La Vague est géré par Mayenne Communauté et pour son président, Jean-Pierre Le Scornet, il n'est pas question de fermer les bassins, même temporairement. Pour lui, la fermeture de la piscine mettrait à mal l'apprentissage de la nage pour les plus jeunes. La communauté de communes va donc absorber la hausse du cout de l'énergie. Chaque année, La Vague consomme 1600 mégawatt-heure, soit un coût total de 155 000 euros par an. La facture va augmenter en 2022, mais "la hausse sera contenue", promet Jean-Pierre Le Scornet, qui est également maire de Mayenne.

Le centre aquatique n'est pas dépendant d'une seule énergie et fonctionne grâce à trois sources d'énergies. D'abord avec 50% d'électricité : là, la facture va augmenter légèrement car un contrat avait été négocié auparavant. La Vague consomme également 30% de bois et 20% de gaz. Seul le prix du gaz sera plus élevé cette année, celui du bois sera stable. Pour le président de Mayenne Communauté, la fermeture temporaire de La Vague n'a aucun intérêt, car il faut baisser la température de l'eau puis la chauffer à nouveau au moment de la réouverture. "Ça ne sert à rien de jouer au yoyo", pointe du doigt Jean-Pierre Le Scornet.

En 2023, on va serrer les dents.

Jean-Pierre Le Scornet

Jean-Pierre Le Scornet affirme que La Vague peut difficilement faire mieux en termes de "sobriété énergétique", le fameux terme utilisé régulièrement par le gouvernement, car le bâtiment date de 2018 : il est donc très bien isolé.

Baisse des températures dans les bassins lavallois

La mairie de Laval prévoit dès cette semaine des mesures pour faire des économies sur les dépenses de la piscine Saint-Nicolas. Elle a prévu d'éteindre la lumière à certains endroits, comme là où l'on se déchausse ainsi que dans les bassins, un spot lumineux sur deux. La température des bassins va également être baissée d'un degré, "sans conséquence pour le confort et la sécurité des nageurs", précise Céline Loiseau, adjointe aux sport et à la jeunesse à la Ville de Laval.