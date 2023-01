Hausse du coût de l'énergie : le député Yannick Favennec réclame des aides plus efficaces pour les boulangers

Le député de la Mayenne, Yannick Favennec, appelle le gouvernement à réagir face à la hausse du coût de l'énergie, qui touche de plein fouet les boulangeries. L'élu du Nord-Mayenne vient donc d'écrire au ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Des aides financières ont déjà été mises en place par le gouvernement, mais selon Yannick Favennec, elles "apparaissent trop technocratiques et complexes face à l ’urgence de la situation". Actuellement, la demande d’aide doit être effectuée via le site la Direction générale des finances publiques (impots.gouv.fr). Le député mayennais "plaide pour que les préfectures deviennent l'unique accès à l'information et aux aides".

"Une fermeture serait catastrophique pour la survie de nos communes"

Yannick Favennec met en garde contre le risque de fermeture de certaines boulangeries. "Cette hausse fulgurante des tarifs les fragilise de façon telle que certains boulangers redoutent de devoir fermer leur commerce dans des délais très brefs, tandis que d'autres s'organisent pour travailler toute la nuit, quand les tarifs sont plus bas", explique le député mayennais dans un communiqué ce mercredi 4 janvier. "Dans les territoires ruraux, la boulangerie est souvent le dernier commerce encore présent et une fermeture serait catastrophique pour la survie et la vitalité de nos communes", ajoute-t-il.