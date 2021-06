Hausse du coût des matières premières : la fédération des Travaux publics en Mayenne est inquiète

La Mayenne va-t-elle être confrontée à la pénurie de certains matériaux, comme le PVC ? C'est la crainte de la fédération des Travaux publics de la Mayenne. Après des mois de ralentissement, l'activité économique est en train de repartir au niveau mondial : de nombreux secteurs dans différents pays ont besoin des mêmes matériaux au même moment, ce qui peut provoquer, à terme, des pénuries. "On sent vraiment les prémices et on se dit que si demain, on n'a pas de tuyaux de canalisations en PVC à poser dans nos tranchées, on n'aura pas d'activité pour nos ouvriers", met en garde Cédric Tribondeau, le vice-président de la fédération des Travaux publics de la Mayenne.

Jusqu'à 30% d'augmentation pour certains matériaux

La fédération des Travaux publics de la Mayenne alerte sur d'éventuelles conséquences de la pénurie de certains matériaux. Le PVC, mais également le polyéthylène ou les câbles en aluminium et en cuivre commencent à manquer sur les chantiers. "On est moins impacté que le bâtiment, mais on commence à voir les prémices de la crise mondiale au niveau des matériaux, acier, bois, PVC et pétrole", souligne Cédric Tribondeau, vice-président de la fédération des Travaux publics de la Mayenne.

Selon Cédric Tribondeau, cette pénurie au niveau mondial complique les réponses des entreprises aux appels d'offres. "Au moment où on répond à l'appel d'offres, on fait une demande de prix au fournisseur qui n'est pas sûr du prix et qui nous donne un prix pour une durée très courte. Il n'est même pas sûr au moment où on aura éventuellement le chantier qu'il pourra nous fournir. Donc, ce sont des contraintes qu'on doit prendre en compte au moment où on répond. Et si toutefois on a la chance d'être tributaire du marché, on n'est pas sûr d'avoir le matériau", explique le vice-président de la fédération des Travaux publics de la Mayenne.

On nous annonce de 5 jusqu'à 30% d'augmentation pour certains matériaux, sans savoir combien de temps ça va durer ni où ça va s'arrêter.

Cédric Tribondeau, le vice-président de la fédération des Travaux publics de la Mayenne

Certains chantiers en Mayenne pourraient être mis "en attente" à cause de cette pénurie des matériaux. "Si la pénurie continue, on n'est pas sûrs de pouvoir démarrer le chantier à cause de la fourniture de matériaux, ce qui, forcément, peut engendrer des pénalités de retard. Même si on négociera forcément avec notre client, si on n'arrive pas à avoir la matière première", souligne Cédric Tribondeau, le vice-président de la fédération des Travaux publics de la Mayenne