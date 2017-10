Hausse du diesel : les concessionnaires tourangeaux s'inquiètent

Le prix à la pompe du diesel augmentera de 10 % en 2018. Les acheteurs se tournent déjà de plus en plus vers l'essence. Les concessionnaires s'inquiètent : à ce rythme là, ils ne pourront bientôt plus répondre à la demande.

C'était une promesse d'Emmanuel Macron : faire converger les taxes diesel et essence d'ici la fin du quinquennat. La première mesure allant dans ce sens a été annoncée il y a une semaine. Le prix à la pompe du diesel (taxe TICPE) augmentera de 10 % dès janvier 2018. Cela équivaut à une hausse de 7,6 centimes le litre. De son coté la même taxe pour l'essence augmentera également, mais seulement de 3,9 centimes.

Les acheteurs se tournent de plus en plus vers l'essence

Il est connu que les véhicules diesel sont plus chers à l'achat et à l'entretien. Alors si le prix à la pompe a vocation a devenir le même que celui de l'essence, quels avantages tirer d'un diesel dans les années à venir ? Question simple, question logique. A tel point que les ventes diesel ont énormément baissé depuis un an en Touraine. "Il y a un an, je vendais 70 % de véhicules diesel. Aujourd'hui, j'en vends 55 %", explique Quentin, concessionnaire à Tours Nord. "Les gens ont peur de payer plus cher en achetant un diesel.", poursuit-il. Cette baisse, presque tous les concessionnaires de Touraine l'ont constaté.

Un marché bientôt saturé

Cette baisse des ventes diesel, Philippe, concessionnaire à Saint-Cyr sur Loire l'a aussi constaté. Mais pour lui, elle posera problème rapidement : "C'est très inquiétant car les voitures essence se font plus rares que les diesels. Or j'ai trois ou quatre personnes par jour qui viennent pour m'en acheter. Je ne peux pas répondre à la demande. Si ça continue comme ça, on aura un marché saturé d'ici quelques années."

Selon le Comité de constructeurs français d'automobiles (CCFA), il y avait en 2013 29,72 % de véhicules essence en France et 67 % de véhicules diesel. Aujourd'hui, la proportion serait équilibrée (47 % pour les deux carburants).