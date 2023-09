Hausse du nombre de bénéficiaires du Secours populaire dans le Gard, l'association en difficulté

Un Français sur trois (32%) ne peut pas toujours se procurer une alimentation saine pour trois repas par jour. Résultat du baromètre Ipsos sur la pauvreté et la précarité publié par le Secours populaire la semaine dernière. L'association doit faire face à une augmentation de 20% de ses bénéficiaires dans le Gard, soit 15.000 personnes.

Parmi les plus précaires, on le sait, il y a les étudiants. Avec la rentrée, le Secours populaire a repris les distributions de colis alimentaires à l'Université de Nîmes. Ils sont une centaine tous les 15 jours à venir chercher leur colis sur le site Vauban.

"Ils me sauvent la vie"

"Ils me donnent disons trois quarts des courses dont j'ai besoin", explique Sabrina. C'est vital pour cette étudiante en psycho. Une fois le loyer payé, il ne lui reste pas grand chose : "100, 150 euros par mois pour vivre. Le Secours populaire me sauve la vie."

"Là, j'ai pris des tomates, du beurre, de l'huile, du lait…" En tout l'équivalent d'une quarantaine d'euros de courses. "Je travaille à Burger King, je fais 12 heures par semaine, mais ce que je perçois par mois ne me permet pas de faire mes courses." Il repart avec un sac et un carton plein, tout en sachant qu'il reviendra dans deux semaines.

L'association en difficulté financière

Hausse du nombre de bénéficiaires et augmentation des charges, les Restos du cœur ne sont pas les seuls en difficulté. "On a besoin de plus de ressources, explique Florence Luisière, directrice de la fédération du Gard. On fait le budget prévisionnel 2024 et c'est difficile de l'équilibrer. On a plus de dépenses et on lance un appel à la solidarité."

Malgré les difficultés, Florence Luisière n'envisage pas de mettre une limite au nombre de bénéficiaires. En revanche, les colis risquent de s'alléger si les moyens n'augmentent pas. Pour faire des dons, rendez-vous sur le site du Secours populaire .