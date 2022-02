Hausse du prix de l'électricité : les astuces pour faire des économies

Comment faire face à la hausse continue de la facture d'électricité ? Elle a encore prix 4% ce premier février. France Bleu Loire Océan a demandé à l'Ademe, l'Agence de la transition écologique des Pays de la Loire, quels sont ses conseils pour économiser l'électricité.

Baisser la température du chauffage et de l'eau chaude sanitaire

"Ce qu'il faut savoir, c'est que le poste le plus important, c'est le chauffage et l'eau chaude sanitaire", explique Benoît Lacroix, le directeur adjoint de l'Ademe en Pays de la Loire. "Ça représente à peu près les trois quarts de votre facture. Il faut bien penser à les régler à la bonne température. Il faut savoir que baisser ses radiateurs d'un degré, c'est à peu près 7% d'économies de chauffage".

Ses conseils sont donc de baisser le thermostat quand on s'absente, même chose la nuit quand on dort. "Et pour éviter la sensation de froid, ce qu'il faut faire c'est fermer les fenêtre et tirer les rideaux".

Sur l'eau sanitaire, là aussi, l'astuce, c'est de baisser la température. "Ça ne sert à rien de chauffer l'eau du ballon à 70 ou 80 degrés. Vous pouvez la régler simplement à 55 ou 60 degrés et ça va diminuer les pertes pour maintenir cette eau chaude à 80 degrés."

Couper l'électricité avant la fin de la cuisson des aliments

Il y a aussi des petites choses qu'on peut faire très facilement comme mettre un couvercle sur la casserole quand on fait chauffer de l'eau pour les pâtes par exemple. "Oui, mettre un couvercle sur l'eau des pâtes, c'est 25% de consommation d'énergie en moins pour simplement cuire ces aliments ! Et puis, couper le gaz ou couper l'électricité avant la fin de la cuisson pour qu'elle se termine doucement, c'est aussi une petite économie."

Éteindre les lumières qui ne servent pas

Ça ne parait pas grand chose, mais éteindre une ampoule qui ne sert pas, ça permet aussi de faire des économies. Si chaque foyer en France éteint une ampoule, c'est l'équivalent de la consommation la ville de Nantes qui est économisé.

Mettre plusieurs appareils sur une multiprise avec un interrupteur

"On peut le dire aussi pour toutes les veilles de nos appareils électriques et électroniques". Couper la veille de nos appareil permet d'économiser 10% sur la facture. "Et pour couper la veille, il y a des moyens très simples. Vous mettez la plupart de vos appareils sur une multiprise avec un interrupteur. Et, au lieu de couper chaque appareil, vous n'avez plus qu'à éteindre cet interrupteur de la multiprise pour couper l'ensemble des veilles". Et ça vaut aussi pour la box, pour la console, etc.