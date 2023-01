Hausse des prix de l'énergie : "s'il le faut, je travaillerais la nuit" prévient un traiteur du Loiret

Dans son atelier de la rue de l'industrie, à Saint-Denis-de- l'Hôtel, Gilles Vaslier a déjà réduit sa consommation d'électricité. " J'ai arrêté tous les appareils en veille, j'ai même arrêté la lumière dans les chambres froides". Mais ces petits gestes ne suffiront pas à limiter la hausse des coûts de l'énergie chez ce professionnel. Depuis cet automne, il a vu le prix du gaz multiplier par deux et depuis le 1er janvier, celui de l'électricité par 4,5. "Actuellement, j'ai des factures de 800 à 900 euros par mois. J'ai bien peur de passer à plus de 4.000 euros au printemps et cet été quand les frigos et les fours tournent à fond pour les commandes."

ⓘ Publicité

" Je me demande si nos dirigeants réalisent ce qui se passe"

Spécialisé dans les mariages et réceptions pour entreprises, le traiteur, qui emploie deux salariés, ne sait pas comment il va s'en sortir. "Pour l'instant, la seule solution que je vois, c'est de profiter des tarifs heures creuses d'EDF. Le jour où j'aurais beaucoup de commandes et beaucoup d'activités avec des plats à cuire, je viendrais travailler, s'il le faut, à 3 heures du matin, pour limiter l'impact électrique."

Cette année, avec la hausse des prix sur les denrées alimentaires, ce traiteur a déjà relevé ses tarifs de 7%. "Je ne peux pas recommencer sinon je vais faire fuir mes clients. Mais, comment faire ? On a tous la tête dans le sac et je ne comprends pas comment on a pu en arriver là. Je me demande si nos dirigeants réalise ce qui se passe vraiment."

"Moi, ce que je veux, c'est une solution maintenant"

Quant aux annonces faites ce mardi par le gouvernement, qui propose aux artisans des délais pour payer leurs impôts et leurs charges, c'est une "fausse bonne idée" rétorque Gilles Vaslier, qui est aussi vice président de l'UMIH 45. "Comme on dit, qui paye ses dettes s'enrichit. Donc reculer les charges comme cela, c'est pernicieux et dangereux. Qui peut nous promettre que la situation sera revenue à la normale dans six mois ? Moi, ce que je veux, c'est une solution maintenant. Si dans un mois, je n'ai pas payé l'électricité, ils vont me couper et je ne pourrais plus travailler. Je n'aurais plus qu'à fermer la boutique".