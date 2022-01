Hausse du prix de l'essence : "il y a encore un petit potentiel de hausse", selon Flavien Neuvy

Tout augmente et ce n'est pas qu'une formule. Le prix du pain, du gaz, de l'électricité et désormais du carburant. Vous l'avez sans doute senti passer si vous avez fait le plein récemment : le gazole a dépassé pour la première fois les 1,60€ le litre. Flavien Neuvy, directeur de l'observatoire Cetelem et maire de Cébazat, dans l'agglomération clermontoise, estime qu'il "y a encore un petit potentiel de hausse".

France Bleu Pays d'Auvergne : Pourquoi observe-t-on cette hausse fulgurante des prix de l'essence ?

La raison principale c'est la hausse du prix du pétrole, qui est liée à la reprise de l'économie mondiale. 2021 était une année de forte croissance économique au niveau mondial. Ce qui a tiré la demande de pétrole vers le haut. Aujourd'hui il y a à peu près 100 millions de barils de pétrole qui sont consommés tous les jours, et évidemment ça se répercute sur les prix. On se souvient qu'au début de la pandémie, le prix du pétrole avait chuté de façon vertigineuse, à peu près à 20 dollars, donc en l'espace de moins de deux ans, nous avons assisté à une hausse tout à fait considérable.

Ça veut dire que ça peut encore grimper plus ?

Ça dépendra de l'année 2022, on voit que le variant Omicron a moins d'impact sur l'économie d'une façon générale. Il n'est pas impossible que les prix montent encore un peu. Ça ne va pas monter jusqu'au ciel puisqu'il y a des forces de rappel. Parce que si les prix deviennent trop élevés, ça ralentit la croissance économique, et la demande de pétrole baisse. Alors oui, il y a encore un petit potentiel de hausse. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à voir les prix rebaisser fortement et à court terme.

Est-ce que les gouvernements, les pays peuvent freiner cette hausse ?

C'est difficile pour l'ensemble des gouvernements, parce que les prix du pétrole sont fixés sur les marchés internationaux. La seule marge de manœuvre serait de réduire le niveau des taxes qui sont élevées, parce que c'est entre 55 et 60% des prix à la pompe. On a vu que le gouvernement avait mis en place un chèque énergie, et puis il y a une vingtaine d'année il y avait une taxe, une TIPP flottante qui variait en fonction des prix du pétrole, mais c'est extrêmement complexe. Donc la solution ce serait effectivement de baisser les taxes, mais ça coûte trop cher au budget de l'État.

Est-ce que ce "chèque énergie" a servi à quelque chose ?

Oui, je pense que les ménages qui l'ont touché sont heureux de l'avoir touché. La seule chose, c'est que c'est une réponse ponctuelle à un problème qui est structurel. Les gens vont faire le plein de carburant toutes les semaines ou tous les 15 jours. Donc à chaque fois que les prix augmentent, ils le ressentent très durement, ça vient toucher directement leur pouvoirs d'achat. Une réponse ponctuelle, c'est bien, mais ça ne vient pas régler ce problème structurel qui pèse vraiment lourd dans le budget des ménages, en particulier dans les les zones périurbaines ou dans les zones rurales.

Les entreprises aussi subissent ce problème structurel ?

Oui, bien sûr. Parce qu'en plus les entreprises font face à la hausse des prix de l'énergie. Celle des carburants, bien sûr, mais aussi des prix de l'électricité. Il y a des industries qui sont très "électrivores". Et puis aussi la hausse de l'ensemble des prix. Nous sommes dans une période de reprise de l'inflation, ça touche les marges des entreprises qui sont obligées de répercuter ces hausses dans leur prix de vente final. Et c'est vrai que l'on commence à voir une inflation qui s'installe durablement. Pour l'instant, elle est autour de 3% en France, aux États-Unis elle est autour de 7%, mais c'est vrai que l'on avait sous-estimé l'ampleur et la durée de ce pic inflationniste. L'enjeu c'est de savoir si l'on va assister à une hausse généralisée des prix en 2022. Ce n'est pas le scénario central, mais il faut quand même être vigilants.