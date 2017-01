Hausse du prix des assurances en 2017

Vous paierez plus cher cette année pour assurer votre voiture ou votre logement. +2,5% d'augmentation en moyenne pour l'assurance habitation environ 1.5% pour l'automobile cela dépendra bien sur de chaque assurance et de la situation personnelle des assurés.

Vous paierez plus cher cette année pour assurer votre voiture ou votre logement. +2,5% d'augmentation en moyenne pour l'assurance habitation environ 1,5% pour l'automobile cela dépendra bien sur de chaque assurance et de la situation personnelle des assurés. Selon Thierry Bontemps courtier en assurance à Valence et président des agents généraux d'assurance de la Drôme, la première raison c'est l'augmentation des catastrophes naturelles. En cause aussi, le prix des pièces détachées de voitures, qui sont de plus en plus chères, du fait de véhicules aux technologies plus poussées.

"Calculer le bon tarif d'assurance, c'est un peu comme la météo, c'est regarder les événements qui se sont passé dans les dernières années pour savoir combien il faut que j'encaisse pour pouvoir supporter la charge d'un sinistre."