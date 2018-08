Cet été, le prix des carburants a encore augmenté. En août, le diesel est passé à 1,45 euros le litre, soit 15 centimes de plus qu'en 2017. Le sans-plomb a pris 20 centimes. Alors pour réduire sa facture, à chacun son astuce.

En un an, le prix du litre de diesel a augmenté de 15 centimes d'euros.

Haguenau, France

Le prix des carburants a encore augmenté cet été. Une hausse liée à l'augmentation du baril de pétrole, mais aussi aux taxes. Alors pour réduire la facture, les automobilistes alsaciens s'adaptent.

Myriam dépense en moyenne 60 euros de plus en essence que l'année dernière. Alors pour limiter les frais, elle réfléchit davantage à ses déplacements. "J'essaye de regrouper les courses le même jour pour éviter de sortir la voiture trop souvent", explique-t-elle.

15 à 18 centimes de moins en Allemagne

Fabrice, chauffeur-livreur à Haguenau, lui, n'a pas le choix. Sa voiture, c'est son outil de travail. Alors pour payer moins cher, il passe la frontière : "Je prends mon essence en Allemagne, car ça coûte entre 15 et 18 centimes de moins qu'en France."

Mais réduire les dépenses, cela passe aussi par un meilleur entretien du véhicule, comme l'explique Marie-Stella de Jésus-André de l'Automobile Club : "Il faut bien _vérifier que les pneus ne soient pas sous-gonflés_, ne pas utiliser la clim' inutilement et bien faire sa révision, puisque les filtres vont être changés".

L'éco-conduite réduit de 15 % la consommation

Autre conseil, adopter une conduite plus écologique et plus régulière. "Il faut éviter de laisser tourner le moteur inutilement, n'hésitez pas à utiliser le frein à moteur plutôt que le frein à main. Il faut également anticiper le trafic pour éviter de freiner brusquement", complète Mme de Jésus-André.

L'éco-conduite réduit votre consommation de carburant de 15 %.

Et pour trouver la station-service la moins chère près de chez vous, vous pouvez consulter le site : https://www.prix-carburants.gouv.fr/