Hausse du prix des carburants : dans le port du Guilvinec, des pêcheurs en colère

1,68 euro par litre en moyenne pour le sans-plomb 95. 1,62 euro par litre également pour le gazole. Du jamais vu encore dans les stations-services de France. Depuis plusieurs semaines, les prix de l'essence grimpent sans arrêt à la pompe, jusqu'à atteindre des records. Une flambée qui touche d'ailleurs autant les particuliers que les professionnels.

"Ca va se répercuter sur les salaires"

Dans le port du Guilvinec (Finistère) par exemple, les pêcheurs ne sont pas à la fête, loin de là. Dans le premier port de pêche artisanale de France, les chalutiers sont légion sur la criée. Des bateaux qui partent souvent pour une marée, soit près de deux semaines en mer, et qui ont donc besoin de beaucoup de carburant pour fonctionner. "Sur mon bateau, on consomme entre 24 et 28 000 litres de gazole par marée" selon Patrick, pêcheur en haute-mer.

Et pas question de faire d'économie sur le gazole. C'est tout simplement impossible pour Patrick. "Sans carburant, on ne peut pas tirer le poisson et tout remonter. Donc non, ce n'est même pas la peine d'y penser. On en a tout simplement besoin". La crainte de Patrick et de ses collègues, c'est donc de voir une partie du salaire s'envoler pour payer le carburant.

Un problème parmi d'autres

Chez de nombreux armateurs, la gazole fait en effet partie des frais considérés en commun, et peut donc être retiré directement sur une partie du salaire à la fin du mois. Un problème de plus pour les pêcheurs. Selon la CCI de Quimper, après une reprise encourageante en 2021, le prix du poisson est de nouveau en chute libre en ce début d'année 2022.