Sur le retour des vacances... Votre budget pourrait grimper à la station service ! En moyenne, il faut compter entre 11 et 14 euros de plus que l'an passé pour faire un plein. Alors, comment faire des économies à Dijon ?

Dijon, France

Le diesel coûte désormais 1 euro 44 le litre, contre 1 euro 17 le litre l'été dernier. Une flambée des prix, due à la hausse du prix du pétrole mais surtout aux taxes. Vous pouvez chercher les stations essence les moins chères et vous tourner vers des solutions écologiques.

Avec les taxes ça augmente chaque année. Les client demandent si il y aura des fluctuations, mais on ne sait pas. On propose les prix que l'on nous donne. Ça a un impact ! Les gens se plaignent, certains évitent de faire le plein... Principalement pour leur porte-monnaie - Michel, travaille dans une station essence de Dijon.

Les choix éco...

- Premier conseil : ne faites pas le plein sur l'autoroute.

C'est beaucoup plus cher qu'en agglomération. Guy, automobiliste sur la route pour la montagne, l'a bien compris. Il sort volontairement de l'autoroute pour faire son plein en ville. Malgré tout, la hausse des prix se ressent: "je vais faire un plein d'environ 40 litres, ça va me coûter 60 euros je pense. C'est sûr que si on compare l'année dernière où c'était moins d'un euros le litre, là on a pris presque 50 %."

- Deuxième conseil : allez là où les carburants sont les moins chers

Le gouvernement a créé un site pour trouver les points d'essence les moins chers près de chez vous. Le site recense le prix de chaque station dès que c'est mis à jour, rendez-vous sur : Prix des carburants en France, site gouvernemental.

Les prix varient un peu en fonction des stations service © Radio France - Sophie Allemand

... Meilleurs pour la planète!

Sachez aussi qu'une voiture rejette 3 fois son poids de polluant chaque année... Et il semblerait que cette hausse de tarif pousse les automobilistes vers des choix plus écologiques:

"Je conduis à la limite du sous-régime, j'évite la clim' tant qu'il ne fait pas trop chaud et je coupe le moteur dès que je suis à un feu. Le week-end on prend des co-voitureurs, ce qu'on ne faisait pas avant" - Maxime

"Une belle hausse dans le budget, je pense de plus en plus à utiliser mon vélo, on aussi une trottinette électrique. La voiture est en mode éco... Puis je saute sur les offres quand il y en a : c'est à dire le carburant à prix coûtant sur un week-end" - Clara

"A cause de cette hausse, on voit les résultats sur le porte monnaie et on fait de gros efforts. Je ne prend presque plus la voiture. Pour aller au travail, c'est le tram!" - Lucie

Conduisez en douceur : l'éco-conduite permet de limiter la consommation de carburant jusqu'à 40 % ainsi que les émissions de CO2. Le prix des carburants varie aussi en fonction des cours du taux de change euro-dollar, du niveau des stocks de produits pétroliers et de la demande.