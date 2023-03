Hausse du prix des cigarettes : "un appel d'air naturel vers l'Italie" pour le président des buralistes du 06

Fumer coûte de plus en plus cher

Pour lui, c'est un coup de plus porté au porte-monnaie des Français : Pierre Roméro, président des buralistes des ALpes-Maritimes regrette la hausse du prix du paquet de cigarette, passé à plus de 11 euros ce 1er mars. "Le choc fiscal vient encore assombrir notre profession. On est vraiment dans une problématique de pouvoir d'achat." Il balaye au passage l'argument de santé publique : "il n'y a que certains politiques pour venir vous dire que nous avons perdu 1,6 million de fumeurs depuis ces hausses progressives."

La différence se creuse avec les prix italiens

La concurrence avec l'Italie va être encore plus difficile regrette Pierre Roméro : "c'est un appel d'air naturel, plus vous augmentez les cigarettes et plus vous rapprochez nos bureaux de tabac de la frontière italienne. Citons un paquet le plus emblématique, un paquet rouge, il est aujourd'hui à 11,50 euros, en Italie il est à 5,60 euros. Comment expliquer aux fumeurs qu'il ne faut pas aller en Italie ?"