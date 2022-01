Hausse du prix des fruits et des légumes : les Vauclusiens ont changé leur façon d'acheter

En ce dimanche matin ensoleillé, les rues de l'Isle-sur-la-Sorgue sont parsemées de monde. Pourtant, les vendeurs du marché se désespèrent. "Il n'y a quasiment personne qui vient faire des achats" se désole Abdel, maraîcher depuis vingt ans. "Avant, il y avait beaucoup plus de monde, là c'est tout vide."

Je compare les prix de tous les produits sur chaque stand. Là j'achète les kiwis parce qu'ils sont moins cher mais je vais aller prendre la salade ailleurs. - Cécile, cliente du marché

Résultat, les ventes ne suivent plus. Cela fait quatre ans que Marine vend des fruits et légumes sur ce marché. Elle a vu les prix augmenter et les clients diminuer. "A cause du froid, les plantes poussent mal et avec la crise sanitaire les gens ont peur de venir dans les petites rues. Mais bon, ils ont toujours besoin de manger donc certains continuent de venir mais ils achètent différemment."

C'est le cas de Bruno. Le quadragénaire a vu les prix nettement augmenter, alors pour ne pas faire exploser son budget, il achète moins. "J'ai décidé de _diminuer les quantités pour préserver la qualité_. Et je n'achète que chez des producteurs locaux."

Autre stratégie chez Cécile. "Je compare les prix de tous les produits sur chaque stand. Là j'achète les kiwis parce qu'ils sont moins cher mais je vais aller prendre la salade ailleurs."

Les producteurs et maraîchers se sentent délaissés

Christian, producteur depuis 40 ans comprend cette façon de faire mais elle pénalise les commerçants. "Avant les gens achetaient pour 15€ de marchandise, là ils prennent pour 3, 4 ou 5€ maximum... Il faut beaucoup plus de monde pour faire un chiffre d'affaire correct."

De son côté, Catherine se sent totalement délaissée par les clients : "Pendant le premier confinement, tout le monde nous commandait des paniers de légumes, on écoulait tous nos stocks. Et _depuis un an, plus rien_. Les gens font leurs courses en ligne sur les drive des supermarchés. Avant, un dimanche comme celui-là, on vendait une dizaine de caisses d'épinards, là on a en vendu une seule. On a réduit la taille de notre stand de moitié pour éviter le gâchis." Elle considère que le gouvernement devrait aider les producteurs.

L'association Familles Rurales fait une proposition dans ce sens. Elle réclame au gouvernement la mise en place d'un "chèque fruits et légumes" de 37,50€ par mois pour les familles modestes, pour qu'elles puissent continuer à se nourrir sainement.