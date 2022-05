Hausse du prix des matières premières : il va y avoir de la casse en septembre chez les artisans du bâtiment

Aluminium, ciment, bois, acier etc, les prix des matières premières explosent. +18% au premier trimestre à cause de la pandémie et de la guerre en Ukraine. Les entreprises du BTP tirent la langue, idem pour ceux qui veulent réaliser des travaux.

"C'est du jamais vu !" : Yves Maillard est le président de la Capeb 53, la Confédération artisanale des petites entreprises du bâtiment. Il était l'invité du 6/9 de France Bleu Mayenne et France 3 Pays de la Loire ce vendredi 13 mai. "C'est surtout une accélération très forte sur le 1er trimestre mais pour la menuiserie et la métallurgie (bois et acier) ont atteint 21.5%", selon le dirigeant. Cette explosion des prix est la conséquence de la pandémie, la fabrication et la production ont pris du retard, mais aussi du conflit ukrainien.

Yves Maillard dirige une entreprise de peinture à Changé : "Je n'ai pas de problème d'approvisionnement, mais je vais connaître des problèmes de prix. J'ai reçu des courriers de mes fournisseurs qui m'annoncent que leurs prix vont augmenter au 1er entre 6 et 13% selon les produits."

Des chantiers s'arrêtent ou sont annulés

C'est surtout le bois et l'acier qui ont connu une grosse augmentation : "Il y a des chantiers qui s'arrêtent ou qui ne vont pas démarrer, c'est très compliqué d'expliquer à un client que le devis qu'il a reçu il y a 8 ou 10 jours n'est plus valable et que les prix ont augmenté. Pourtant moins de deux tiers des artisans répercutent la hausse des matières premières, donc ça impacte la marge, alors que la matière première dans nos coûts, ça représente environ 30%."

Inquiétude pour le mois de septembre

Yves Maillard s'inquiète surtout pour la rentrée de septembre car pour l'heure, l'activité est soutenue, la demande est encore forte. Mais ce professionnel voit déjà la vague arriver : "Il y a une décélération des demandes de devis, un peu d'inertie avec les vacances, donc à partir du mois de septembre, ça pourrait être compliqué."