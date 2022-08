Hausse du prix des repas à la cantine : les mairies mayennaises ont dû trancher

Le coût des repas dans les cantines scolaires va grimper en cette rentrée du fait des hausses des prix alimentaires et de l'énergie. Les collectivités locales mayennaises ont du choisir d'augmenter ou pas le prix pour les familles.

Les cantines scolaires ne vont pas échapper non plus à l'inflation. Les prix de l'alimentaire et de l'énergie bondissent. Le Syndicat national de la restauration collective indiquait ce mercredi qu'il allait demander en moyenne 7% d'augmentation aux collectivités. Alors les mairies ont dû trancher cet été : augmenter ou pas le tarif des repas à la cantine pour les parents.

La Mayenne connaît tous les cas de figure. Il y a les communes qui ont fait le choix de partager équitablement la prise en charge des surcouts entre leur collectivité et les familles comme à Renazé. L'entreprise Sodexo qui y prépare 170 repas par jour a augmenté ses tarifs de 10 % en 4 ans. Les parents vont donc devoir débourser 1 € de plus par semaine à la rentrée.

La mairie de Vaiges a elle décidé d'appliquer cinq tarifs à partir du 1er septembre, qui diffèrent selon le quotient familial des foyers et si les enfants habitent ou non dans la commune. Une nouveauté qui devrait être bénéfique pour le maire Régis Lefeuvre.

On a mis un tarif à 3,90 €, c'est à dire 30 centimes au dessus du prix commune. Si on calcule sur plusieurs mois, ça fait quand même une somme qui permet de payer un peu d'énergie ou un peu de denrées alimentaires en plus.

À Laval et Château-Gontier-sur-Mayenne, les élus ont fait le choix de ne pas augmenter les tarifs de la restauration scolaire. Mais comme beaucoup de mairies qui ont pris la même décision, une réflexion pourrait être menée prochainement, avec, si l'inflation continue à galoper, une hausse du prix des repas en vigueur en janvier ou en septembre 2023. Du côté des collèges, gérés par le conseil départemental, le tarif d'un repas reste le même pour l'instant : 4 €.