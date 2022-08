Brioches, biscuits… Les artisans de Loire-Atlantique et Vendée face à la hausse du prix du beurre

Ces derniers mois, le prix de plusieurs matières premières augmente. C'est le cas du beurre par exemple, qui est 10 % plus cher qu'en janvier. Les biscuitiers et les boulangers de Loire-Atlantique et Vendée sont obligés de trouver des solutions pour faire face à cette inflation.

Le prix du beurre a augmenté de plus de 10 % en moins d'un an. Or, pour certaines recettes, il est indispensable, que ce soit pour les biscuits ou les brioches par exemple, qu'on fabrique beaucoup chez nous en Loire-Atlantique et en Vendée.

En effet, pour faire des sablés, il faut beaucoup de beurre, 20 grammes en moyenne pour 100 grammes de biscuits, explique Vincent Dinas, gérant de la Biscuiterie de Vincent, à Guérande : "Cela apporte de la gourmandise, de la texture, du goût… C'est une matière essentielle".

Alors forcément, pour le biscuitier, la hausse du prix du beurre s'est fait ressentir. Il y a un an, Vincent Dinas achetait son beurre à environ 6 euros le kilos. Désormais, il coûte plus de 9 euros. Seulement, il l'assure, il n'y a pas d'alternative : "On pourrait faire des biscuits sans beurre. Mais ce n'est pas du tout la même qualité de produit".

À la hausse des prix s'ajoute la pénurie, explique Charly Guignard, l'un des deux gérants de la Brioche de Vendrennes : "On a des phénomènes de pénurie ou des difficultés d'approvisionnement sur à peu près tous les produits. Donc aujourd'hui, on n'est même plus en position de négocier quel prix que ce soit ou quel fournisseur que ce soit. On est déjà bien content d'avoir de la marchandise pour pouvoir continuer à produire malgré tout."

Pour faire face à cette double problématique, Vincent Dinas a trouvé une solution : utiliser des produits locaux, pour réduire les coûts de transports. Pour le moment, la biscuiterie n'a pas voulu augmenter ses prix. "Les clients s'inquiètent beaucoup des hausses que l'on peut avoir chez d'autres commerçants, raconte Vincent Dinas. Le fait d'avoir conservé nos prix, de jouer le jeu et d'être complètement transparent, nous a permis de conserver notre clientèle". La biscuiterie a donc dû réduire sa marge.

Le beurre n'est pas la seule matière première à avoir augmenté. C'est aussi le cas pour la farine ou encore les œufs, ingrédients indispensables pour la brioche. "On a été touché par la grippe aviaire", explique Charly Guignard. À cela s'ajoute la hausse du prix de l'énergie ou encore des emballages, "c'est-à-dire les cartons, les emballages plastiques, les papiers… Enfin tout ce qui représente chez nous une part importante du prix du produit fini", conclut le responsable.

La Brioche de Vendrenne n'a donc pas eu d'autre choix que d'augmenter ses prix de 7,5% ce qui fait 30 centimes de plus sur le produit le plus vendu, la brioche de 700 grammes, qui passe de 3,65 euros à 3,95.