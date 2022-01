Hausse du prix du fioul : "on compte changer desystème de chauffage"

Comme les prix du gaz, de l'électricité, des carburants, celui du fioul atteint aussi des records en ce moment, alors qu'on est en plein hiver avec des températures très basses depuis plus de deux semaines dans notre région. Actuellement, le litre de fioul domestique dépasse 1 euro, c'est donc un gros budget quand il faut remplir la cuve de la chaudière.

C'est quand même un budget supplémentaire

Exemple à Saint-Herblon, près d'Ancenis, avec Monique et André qui attendent le livreur qui vient remplir leur cuve "installée il y a 41 ans". Et autant vous dire que les factures n'ont plus rien à voir avec celles du début : "c'est quand même un budget supplémentaire, ça c'est clair". Même si le couple de retraités se chauffe aussi beaucoup avec sa cheminée et qu'il fait attention.

Trouver chaque jour le meilleur prix

Même si, de l'autre côté, chez son fournisseur, Allium énergies, Florian Tiger se démène quand il achète le fioul, entre 100 et 150.000 litres le jour de notre reportage : "c'est pas évident parce qu'on a un marché qui ne fait que monter, le but étant, malgré tout, de trouver chaque jour le meilleur prix pour satisfaire nos clients". Le responsable d'Allium énergies, Jean-Philippe Priarollo tient à nuancer : "le fioul a augmenter de 30% ces derniers mois mais c'est moins que d'autres énergies. Notamment parce qu'il est très peu taxé".

Florian Tiger d'Allium énergies © Radio France - Marion Fersing

700 ou 800 litres pour finir l'année

Pour autant, notre couple de Saint-Herblon calcule au plus juste. "On va reprendre 700 ou 800 litres de fioul pour finir l'année et j'espère qu'après on aura une solution". André et Monique compte changer de système de chauffage. C'est la flambée des prix qui les pousse à sauter le pas et à se tourner vers de la géothermie ou de l'aérothermie.

Nous nous préparons à distribuer du biofioul qui contient 30% d'huile de colza

Du côté des professionnels, on tient compte de cette énorme hausse des prix et on prépare aussi l'avenir. Parce qu'à partir de l'été prochain, l'installation des chaudières au fioul sera interdite. Alors, le responsable d'Allium énergie, Jean-Philippe Priarollo, doit lui aussi s'adapter : "nous investissons dans des installations pour distribuer du biofioul et nous travaillons aussi sur d'autres énergies comme le granulé bois en vrac". Le biofioul et ses 30% d'huile de colza, pas forcément moins cher mais plus écolo. Il vient d'être autorisé par le gouvernement, comme les chaudières qui fonctionnent avec. D'ici six mois donc, il ne sera plus possible d'installer de chaudière au fioul classique mais on pourra toujours les faire réparer et donc installer des chaudières biofioul. Ceux qui le souhaitent pourront aussi installer un kit biofioul sur leur chaudière traditionnelle.