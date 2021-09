Hausse du prix du gaz depuis 3 mois : le bois, une bonne alternative dans l'Yonne ?

Cela ne vous aura pas échappé, le tarif réglementé du gaz augmente tous les 1ers du mois depuis juillet. La faute à la reprise économique mondiale post-covid-19 et à l'augmentation du prix du gaz sur le marché mondial, explique la Commission de régulation de l'énergie (CER).

Depuis plus de 2 ans et demi, la CER estime que le tarif du gaz a augmenté de 15,8 %, malgré une baisse durant les périodes de confinements et de couvre-feux. A côté de cela, le nombre de ventes de chaudières à granulés de bois a presque quadruplé de 2016 à 2019 (passant de 3 900 à 14 500) en France, selon le baromètre Observ'ER.

Des économies à faire avec le bois

Et si de plus en plus de Français se lancent dans le granulés de bois ou le poêle à bois, c'est pour gagner quelques euros. C'est ce que nous confie Adrien Lecomte, conseiller en rénovation énergétique de l'habitat à l'Adil89 (l'agence départementale d'information sur le logement) : "Les chaudières à granulés de bois ou même le bois à 50 euros le stère, globalement ça reste deux fois moins cher que le gaz."

C'est ce que pense aussi Hervé Lamarre, gérant de la société VB Habitat basée à Venizy dans l'Yonne : "Le bois et le granulé font partie des énergies les moins chères en ce moment." Une famille consommerait actuellement, selon Hervé Lamarre, environ 200 euros de gaz par mois contre 30 à 60 euros de granulés de bois. Avec cette hausse du tarif du gaz, de plus en plus de clients toquent à la porte de sa société pour se renseigner sur le granulés de bois.

Comme un homme originaire lui aussi de Venizy qui a préféré rester anonyme : "La facture de granulés lui coûte 800 euros à l'année contre 2 500 quand il se chauffait au gaz", résume Hervé Lamarre.

Autre solution si vous voulez réduire votre facture d'énergie dans votre logement : isoler le, "cela permet de réduire de 30 % la facture de chauffage de gaz", toujours selon Adrien Lecomte.