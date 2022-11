Hausse du prix du gaz : l'hiver s'annonce "compliqué" selon le médiateur national de l'énergie

Les prix de l'énergie explosent depuis l'année dernière. Il existe des aides de l'Etat pour adoucir la facture de plus en plus salée avec notamment un bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement. Il prend fin le 31 décembre 2022 et sera remplacé par un blocage de la hausse du prix du gaz à 15% dès janvier .

Cette hausse aura des conséquences sur les foyers selon Frédérique Feriaud, directrice générale du médiateur national de l'énergie. Elle était l'invitée de France Bleu Paris le 2 novembre 2022 . "Si vous payez 2 000 euros de gaz par an, une hausse de 15%, ça fait 300 euros sur l'année, ça fait une hausse de 30 euros par mois", détaille-t-elle.

"Ce sera compliqué, il y a des système d'aide pour les ménages dont les revenus sont les plus modestes. Il y a les chèques énergie. Il y a un nouveau chèque énergie exceptionnel qui va être versé à 12 millions de foyers. La solution est aussi de limiter sa consommation d'énergie'", explique-t-elle.