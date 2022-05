Hausse générale des prix : le groupe Lactalis est inquiet pour la fin de l'année

Le groupe laitier mayennais Lactalis s'inquiète dans le Journal Du Dimanche, de la hausse générale des prix des matières premières. Les tarifs de ses produits vont encore augmenter en magasin, même si Lactalis promet d'absorber le plus possible ces hausses.

Dans les colonnes du Journal Du Dimanche, Christophe Piednoël, le directeur général de la communication explique que la fin de l'année sera compliquée. "Nous subissons une inflation qui dépassera les 15% sur un an. Les prix du gaz ont augmenté de 435% et ceux de l'électricité de 300%" explique-t-il. "_Certains emballages ont vu leur prix multiplié par six_. C'est du jamais-vu, cela représente plus de 3 milliards d'euros de charge complémentaire pour un groupe comme Lactalis, à l'échelle mondiale" indique ce responsable du géant laitier mayennais.

Ce dernier indique également que Lactalis a engagé des négociations pour augmenter des tarifs avec la grande distribution. "C'est vital pour nos agriculteurs et pour la filière agroalimentaire française" poursuit Christophe Piednoël, assurant que Lactalis "prend sa part de l'effort" pour éviter que les consommateurs ne subissent le plus possible ces augmentations de prix.