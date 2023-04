Hausse spectaculaire des prix des grandes marques : "C'est un gouffre !" disent les consommateurs en Mayenne

En mars 2023, le panier France Bleu coûtait en moyenne 106,25€. C'est un euro de plus qu'en février.

Chaque début de mois, France Bleu suit avec attention l'évolution des prix de l'alimentaire et de tout le nécessaire, dans le contexte d'inflation que l'on connaît. En mars 2023, le panier France Bleu coûtait en moyenne 106,25 euros. C'est un euro de plus qu'en février.

Ce mois-ci, coup de projecteur sur les produits dits de "grande marque", proposés par les géants de l'agroalimentaire, comme Danone, Ferrero, Coca Cola. Notre partenaire NielsenIQ nous annonce une forte hausse des prix sur ces "blockbusters" : plus 2.4 points en un mois pour les marques majeures. "Inédit, du jamais-vu", précise l'institut.

Cette hausse, qui se poursuit depuis plusieurs mois sur ce type de produits, vous la ressentez ici en Mayenne, nous sommes allés vous interroger sur le parking du Leclerc de Saint-Berthevin.

"Moi, j'aime le qualitatif, donc je suis prêt à continuer sur les grandes marques"

"Les Veloutés, les Danette, le prix a vachement augmenté. Un euro de plus !", note Magali. Mattéo voit lui aussi bondir la facture de son caddie, composé de nombreux produits de ces grandes marques : "Là, j'en ai pour 180 euros. Il y a un an ou deux, j'en aurais eu pour 160, 150 ! Après, moi j'aime le qualitatif... Donc, je suis prêt à continuer sur les marques habituelles, pour la viande ou le reste. Comme on est habitués, un peu dur de changer !"

Coralie, dont le coffre est rempli de produits bébé, s'en tient, elle aussi, à la marque Pampers, car "on craint des allergies, des choses comme ça. On est donc prêts à mettre le prix !"

"Les marques qu'on aimait, on les a peu à peu supprimées"

Pour beaucoup d'autres, comme Anne et son mari Patrick, variation de discours :"Je change mes habitudes de consommation. Avant, pour tout ce qui était compotes, je regardais ce qui me plaisait ! Maintenant, je prends uniquement de la marque repère, du laitage repère !"

Aristide, un retraité, a lui généralisé le recours à la marque repère proposée dans les magasins Leclerc : "Regardez la brioche qui est là !", nous interpelle-t-il. "C'était pas la marque que je prenais. L'ancienne marque, quand je l'ai prise encore en fin d'année dernière, elle était à 2,90 ! En deux mois, elle est passée à 3,40. Là, elle est à 4 euros ! Je suis donc passé à celle-ci, en marque repère. Elle est en promotion, et elle est à 2,95, c'est incroyable ! Mais il n'y a pas que ça, c'est plein de choses, la viande c'est pareil, les marques qu'on aimait, qu'on voulait continuer à prendre, on les a peu à peu supprimées ! Parce que ça devient trop cher, mais trop trop cher ! Ca devient un gouffre, ça devient dur pour tout le monde !"

Augmentation générale donc, grande marque ou non... Pour cette mère de famille, il "faut de toute façon se méfier parce qu'on prend la marque vraiment-en dessous, et on s'aperçoit que la vraie marque est moins chère au kilo ! Donc moi, je suis une fan de regarder le prix au kilo !"

