Hausses des prix de l'énergie, des matériaux et Covid : le bâtiment en Mayenne se porte quand-même plutôt bien

Le bâtiment va bien en Mayenne mais il rencontre tout de même quelques difficultés. Avec la hausse des prix de l'énergie, des matériaux et une pénurie de matières premières, difficile de tenir le calendrier mais le carnet de commande est pourtant bien rempli.

La Fédération Française du Bâtiment en Mayenne organisait un point presse ce mardi à son siège de Laval pour évoquer justement la forme des entreprises du bâtiment en ce début d'année 2022. Il y a un paradoxe explique Christophe Marchand, le président de la FFB en Mayenne, car le Covid chamboule tout et les hausses retardent les chantiers. "Ça souffle le chaud et un peu le froid puisqu'on est globalement dans un niveau d'activité assez fort depuis la fin de la crise du Covid pour tous les artisans du bâtiment", commence le chef d'entreprise, "par contre depuis six mois, on rencontre de grosses difficultés d'approvisionnement de matériaux, de hausses de coût de matériaux, vers la fin de l'année des hausses de coût de l'énergie et depuis début janvier, avec la crise du Covid, l'absentéisme des compagnons, les clients et les entreprises qui ont des problèmes, on va dire que le bâtiment est fortement désorganisé alors qu'il était plein d'activité, c'est cette situation qui pose un certain nombre de problèmes aux artisans et entreprises du bâtiment", ajoute-t-il.

Le calendrier des commandes chamboulé

Avec les tests positifs de collaborateurs, de clients et le retard d'acheminement de matériel à cause de la pénurie, ce n'est pas simple de s'organiser. "Je regarde mon téléphone tous les matins, en me demandant ce qui va me tomber dessus dans la journée et puis on se retrouve avec mon équipe et puis on essaye de s'organiser en fonction", raconte Christophe Marchand, à la tête de l'entreprise Marchand Peinture à Laval. "En un résultat positif pour un artisan, le planning glisse de sept jours et ça, je dois admettre que pour mes clients c'est compliqué à vivre", admet le président de la FFB. Étant en bout de chaîne, si un plaquiste ou un autre corps de métier est bloqué en amont, avant sa prestation, lui ne peut pas tenir sa commande. Et ces cas de figure se répètent presque chaque jour.

84% des entreprises considèrent la conjoncture assez voire très favorable

Pourtant, les voyants dans le bâtiment en Mayenne sont presque tous au vert. La Fédération Française du Bâtiment en Mayenne constate une hausse de logements autorisés de près de 34% sur la dernière année 2021 ou encore une hausse de 133% pour les locaux commencés en milliers de mètres carrés. Les adhérents de la FFB en Mayenne sont même confiants pour l'année 2022. Dans une enquête de conjoncture réalisée auprès de certains, 91% des entreprises déclarent un chiffre d'affaire stable ou en hausse, 75% considèrent leur trésorerie bonne ou en équilibre et 84% d'entre elles considèrent la conjoncture assez voire très favorable.

Des manques d'isolants, d'acier et de bois notamment

Malgré ça, des difficultés apparaissent depuis quelques mois sur les chantiers à cause d'un défaut d'approvisionnement de certains matériaux. "72% des entreprises ont rencontré des difficultés d'approvisionnement en matériaux et seules 3% parviennent à répercuter souvent cette hausse", peut-on lire sur le communiqué partagé par la FFB. Les isolants sont les matériaux qui manquent le plus aux entreprises du bâtiment (33%), interrogées au cours du deuxième semestre 2021, à égalité avec l'acier (33%). Suivent ensuite le bois d'œuvre (26%) et les équipements électriques (22%). Très concrètement, si une pièce électrique manque pour poursuivre le chantier, les plaquistes et le peintre sont bloqués en attendant et il faut donc les mettre sur un autre chantier.

Graphique montrant les conséquences des difficultés d'approvisionnement en matériaux des entreprises en Mayenne. © Radio France - Alexandre Frémont

Mais Christophe Marchand veut rester positif. "Vu tout ce qu'on a subi comme aléa depuis deux ans maintenant, j'ai envie d'être optimiste et d'avoir le sentiment qu'on est en train de vivre un pic avant une situation qui, j'espère, va se calmer", affirme le président de la FFB.

Pour faire face à ces difficultés, la FFB Mayenne a fait un courrier aux maîtres d'ouvrages, leurs demandant de la compréhension et de ne pas appliquer de pénalité pour retards éventuels. Elle demande également, si possible, de prendre tout ou partie des augmentations de matériaux subis par l'entreprise.