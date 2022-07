Hausses de prix : "Nous ne sommes qu'à mi-chemin", prévient le PDG de Système U

Les hausses de prix, vertigineuses pour certains produits notamment dans l'alimentaire, vont se poursuivre, préviennent les spécialistes et l'Insee, qui prévoit une inflation à 6,8% cet automne. C'est également ce que prévoit Dominique Schelcher, le PDG de Système U. Pour lui, "on est à mi-chemin" de ces hausses de prix. Invité de franceinfo ce mardi matin, il a aussi averti sur la nécessité de préserver le revenu des agriculteurs, malgré le retour des promotions alimentaires à 50% dans les rayons des supermarchés.

"Toutes les matières premières de base augmentent, encore et encore"

"La hausse des prix se poursuit, malheureusement, et nous ne sommes qu'à mi-chemin", a déploré Dominique Schelcher sur franceinfo. "On a peut-être passé le mi-chemin actuellement, mais elle se confirme. Nos fournisseurs continuent à venir nous voir en nous proposant des hausses parce que le grand sujet du moment, c'est que toutes les matières premières de base augmentent, encore et encore", a-t-il précisé.

Moins de légumes, de viande et de poisson, plus de premiers prix

Interrogé sur la manière dont les consommateurs modifient leurs achats face à ces hausses, Dominique Schelcher a expliqué que depuis la fin du mois de mai, "les choses s'accélèrent" dans le changement des habitudes des clients. "Très concrètement, il y a des arbitrages. On achète moins de produits frais traditionnels, moins de légumes, moins de viande, moins de poisson parce que ce sont les produits les plus chers dans le panier. Et on se tourne aussi vers la marque distributeur, la marque U ou maintenant aussi les premiers prix", a-t-il précisé.

Retour du "Un acheté, un offert" : "On ne veut pas opposer le pouvoir d'achat des consommateurs et le revenu des agriculteurs"

Le PDG de Système U estime que le retour des promotions à 50% dans l'alimentaire, comme le "un acheté, un offert", évoqué lundi par Bruno Le Maire, doit être mis en place tout en veillant à maintenir le revenu des agriculteurs. "Il faut tout faire pour trouver des solutions de pouvoir d'achat pour les Français et le faire le plus rapidement possible" a-t-il concédé. Depuis la loi Egalim, les promotions dans l'alimentaire sont limitées à 34%. "Cette disposition avait été mise en place il y a trois ans maintenant pour deux choses. La première, c'est parce qu'il y avait eu des excès qu'il fallait réguler. Et la deuxième chose, c'était dans le cadre de la loi Egalim pour défendre le revenu des agriculteurs. Chez U, on ne veut pas opposer le pouvoir d'achat des consommateurs et le revenu des agriculteurs, a-t-il dit.

Il faut trouver une solution pour les deux, pour les Français et pour les agriculteurs - Dominique Schelcher

"Bien sûr, c'est une bonne chose de pouvoir avoir des produits avec plus de réductions jusqu'à 50%. Il faut peut-être revoir la liste, mais quand il y a une forte part de matières premières agricoles, ce sont les produits qu'il faut préserver pour défendre derrière le revenu des agriculteurs. On ne peut pas opposer les deux. Il faut trouver une solution pour les deux, pour les Français et pour les agriculteurs", a-t-il estimé.

"Ne laissons pas croire qu'il y a une spéculation généralisée"

Le PDG de Système U s'est aussi exprimé sur les déclarations de Michel-Edouard Leclerc, qui estime que la hausse des prix s'explique pour une grande partie par la spéculation, alors que Bruno Le Maire propose des contrôles renforcés sur les hausses des prix. "Il ne faut pas laisser croire aux Français qu'il y a une spéculation généralisée actuellement", tempère Dominique Schelcher. "Dans toute période d'inflation, il y a forcément un peu de spéculation. Il y a l'un ou l'autre acteur qui peut en profiter, mais ce n'est pas une généralité", a-t-il expliqué. "Actuellement, la toile de fond, c'est l'augmentation de toutes les matières premières. Et la meilleure preuve en est que dans tous les pays européens, il y a cette inflation et qu'elle est même souvent supérieure à l'inflation française. Donc, ne laissons pas croire qu'il y a une spéculation généralisée", a-t-il martelé.