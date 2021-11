"La reconnaisse d'un travail": médaille d'or du Mont d'Or pour la fromagerie Sancey-Richard à Métabief

Le gout de l'or à la bouche. Cette année, comme la dernière fois, c'est la fromagerie Sancey-Richard de Métabief qui a remporté le concours interprofessionnel du Mont d'Or. Le gérant de la fromagerie, invité de France Bleu Besançon ce vendredi 19 novembre, revient sur ses secrets de fabrication et la fierté pour toute l'équipe d'avoir remporté ce titre.

Je pense que tous les Mont-d'Or sont bons !

Pour Eddie Sancey-Richard, c'est "toujours un plaisir" de recevoir cette médaille. La fromagerie Sancey-Richard a effectivement pour habitude de participer aux concours. "Cette médaille représente pour nous la reconnaisse d'un travail fourni par toutes les équipes, les producteurs de lait."

"Je pense que tous les Mont d'Or sont bons. Après, il suffit de tomber le bon jour, sourit le gérant. Moi, quand je choisi les Monts d'Or pour le concours, j'en mets plusieurs de côté. J'ai des journées différentes, que je mets de côté, je regarde la pâte, les moisissures blanches sur le dessus. Et surtout s'il a un bon parfum!"

Finalement peu d'impact à prévoir sur les ventes

"On est une petite fromagerie, on ne fabrique pas beaucoup", explique le gérant de la fromagerie. A l'inverse des fromageries plus importantes en taille qui vendent directement en grande distribution, cette médaille d'or est plus symbolique que facteur d'augmentation des ventes : "On ne représente que 2% du tonnage du Mont d'Or sur la filière globale, donc nous on ne vend pas beaucoup aux grandes distribution. L'impact de la médaille on la sent moins... Mais ça nous fait quand même plaisir !"

Chaque année, la fromagerie produit 110 tonnes de fromage. Après avoir souffert du tout premier confinement, vendant beaucoup aux épiceries fines et aux crémeries, tout est revenu plus ou moins à la normal, assure le gérant. Le fromage médaillé d'or est vendu dans les grandes surfaces autour de Pontarlier, à peu près partout en France et même jusqu'en Angleterre ! Une interview à réécouter en intégralité ici.