Haut-Rhin : après 146 ans, la boulangerie familiale de Labaroche ferme ses portes ce jeudi soir

La fin d'une époque à Labaroche, avec la fermeture ce jeudi 16 décembre, de la dernière boulangerie du village. Une boulangerie familiale qui existait depuis 146 ans. C'est l'arrière grand-père de Catherine Klinklin l'actuelle gérante qui avait ouvert le lieu à l'époque.

Ce commerce de proximité faisait également épicerie mais aussi bureau de tabac. Les gérants n'ont pas retrouvé de repreneur. C'était un point de rencontre pour les habitants du village de 2.400 habitants.

Une retraite bien méritée pour les époux Klinklin

Les derniers gérants de ce commerce familial sont Jean-Luc Klinklin et son épouse Catherine. Ils étaient là depuis 25 ans. "Nous n'avons pas compté nos heures, nous avons travaillé entre 50 et 70 heures par semaine," argumente le boulanger, dont la confection des baguettes va lui manquer.

Une petite affichette pour annoncer la fermeture © Radio France - Guillaume Chhum

Un air de nostalgie pour Jean-Luc Klinklin, le boulanger de Labaroche Copier

"Les gens avaient aussi l'habitude de se rencontrer ici. Salut Paul, salut Jacques ! C'est ce qu'on entendait dans le commerce", regrette Jean-Luc Klinklin.

Dépôt de pain attendu pour 2021 à Labaroche

Les époux Klinklin n'ont pas trouvé de repreneur, mais les habitants, indique la mairie, pourront trouver du pain provisoirement chez le pâtissier de la commune jusqu'au mois de janvier. Ensuite, ce sera la boulangerie _"Lorang "_aux Trois épis qui viendra approvisionner le dépôt de pain.

Les époux Klinklin avant leur départ en retraite © Radio France - Guillaume Chhum

Reportage sur la fermeture de la boulangerie de Labaroche Copier

Pendant leur retraite bien méritée, les Klinklin veulent profiter de leur temps libre : " Ne plus penser à se lever tous les jours et faire un peu comme on veut, quand on veut," sourit Catherine Klinklin.