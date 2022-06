Haut-Rhin : la CFDT annonce la fermeture probable de l'usine du sous-traitant automobile Faurecia

A la veille des vacances scolaires, les salariés de Faurecia Sielest basés à Pulversheim dans le Haut-Rhin ont eu une bien mauvaise surprise. Les élus ont reçu ce mercredi une convocation pour un CSE extraordinaire le 6 juillet prochain.

La direction devrait, selon la CFDT, annoncer une très probable fermeture du site.137 emplois sont menacés sans compter les 35 intérimaires (172 personnes). Faurecia Sielest est l'entreprise qui livre et assemble les sièges de certains véhicules produits à l'usine Stellantis de Mulhouse.

La CFDT explique qu'elle s'attendait depuis longtemps à une fermeture du site. Mais pas aussi vite et pas juste avant l'été.

"L'usine est totalement condamnée car l'ordre du jour donné aux élus CSE indique une consultation sur la fermeture du site. Avec un PSE à la clef. C'est un coup dur car dans le secteur automobile il y a déjà eu beaucoup d'activité partielle. Aujourd'hui on est dans la crise. Cela va être difficile de reclasser les salariés. Ce sera un coup dur pour le bassin" explique Olivier Delacourt secrétaire général du syndicat CFDT Métallurgie en Alsace.

Mobilisation à venir

Et il ajoute : "On espère des reclassements chez Stellantis, mais cela dépendra de ce groupe. Il y a aussi des reclassements proposés chez Faurecia à Etupes, mais c'est proche de Montbéliard, ce sera difficile de déplacer des familles à au moins 60 km. On compte surtout sur des mesures d'accompagnement pour reconvertir le salariés" dit-il.

Foued Dafri, délégué syndical CFDT chez Faurecia Pulversheim est lui, totalement écœuré. "On s'y attendait, mais on pensait après les vacances. Les gens étaient déjà très fatigués. C'était déjà dur pendant un an et demi, on savait qu'il y aurait des annonces" dit-il. Et il promet de se battre. "Ce n'est que le début, on est ouverts à la communication, mais on veut être respectés. On a tout misé sur cette entreprise. On partira dignement" dit l'élu.

La CFDT menace de bloquer l'accès à un site Stellantis ou Faurecia si la direction ne négocie pas assez sur la sauvegarde de l'emploi.