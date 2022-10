Haut-Rhin : le boucher part à la retraite, le dernier commerce du village ferme ses portes

L'unique et dernier commerce de Niederhergheim près de Colmar fermera ses portes le 1er novembre. François Mann qui était à la tête de la boucherie-charcuterie-épicerie va baisser le rideau. Il prend sa retraite après 45 ans de présence dans le commerce familial.

ⓘ Publicité

Fragilisé par le Covid et la concurrence des grandes surfaces

François Mann n'a pas trouvé de successeur et la période du Covid l'avait aussi fragilisé, avec la baisse des commandes pour les réceptions et les mariages. Le commerçant a fait face aussi à la concurrence des grandes surfaces : " Elles nous prennent de plus en plus de marché. Les villages comme les nôtres sont devenus un dortoir pour les personnes des villes et elles font leurs courses dans les grandes enseignes," regrette François Mann.

On trouvait de tout dans le commerce © Radio France - Guillaume Chhum

Ici, il y avait aussi les repas du jour et le service detraiteur à domicile, mais c'était dur face à cette grande concurrence. Il y avait aussi la possibilité de prendre du pain, le journal local et des fruits et légumes.

L'unique et dernier commerce du village ferme ses portes

François Mann fait partie de la 3e génération. L'établissement, situé en face de l'église, existait depuis 91 ans. Il employait cinq personnes . C'est donc un page qui se tourne. L'unique et dernier commerce de ce village d'un millier d'habitants va donc fermer ses portes.