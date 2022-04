Haut-Rhin : le BTP à la recherche de 1.500 candidats dans les entreprises

Alors qu'une campagne nationale est lancée à la télé et sur les réseaux sociaux pour séduire les jeunes et leurs parents, le BTP recrute 1.500 candidats dans le Haut-Rhin. Avec la pyramide des âges qui augmente et que les départs à la retraite sont nombreux, il faut de la main-d'œuvre.