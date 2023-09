Haut-Rhin : le groupe textile Pierre Schmitt c'est fini, seule Velcorex sauvée par des salariés

La chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a tranché ce jeudi matin dans le dossier du groupe textile alsacien Pierre Schmitt qui compte trois sociétés. Le projet de passage en Scop de Velcorex (spécialisée en velours et vêtement de sport) basé à Saint-Amarin, dans le sud du Haut-Rhin a eu le feu vert de la chambre commerciale, ce qui permet la sauvegarde de 52 emplois sur 85.

ⓘ Publicité

Velcorex va passer en Scop, Emanuel Lang et Philéa en liquidation judiciaire

"Cela nous permet de conserver notre activité sur le savoir-faire de Velcorex et en même temps, on va accompagner ces nouvelles révolutions de produits vers les matières bio-composites, puisque l'entreprise est bien avancée sur la mise au point de ces produits là," argumente Massimo Villa, le futur directeur de la Scop Velcorex. La nouvelle société démarre avec 52 salariés, une fois que le projet sera consolidé, il pourrait y avoir 70 personnes.

Velcorex va être transformée en Scop © Radio France - Guillaume Chhum

En revanche, les deux autres sociétés Philéa et Emanuel Lang basées à Hirsingue seront liquidées. Ce devrait-être officiel le 18 octobre. C'est donc un échec pour Pierre Schmitt, le pdg de ces trois sociétés (140 salariés), qui se bat depuis plusieurs années pour relancer la filière textile en Alsace. Le groupe de textile a été placé en redressement judiciaire depuis le mois de juin.

Son groupe a par exemple relancé à Hirsingue, chez Emanuel Lang, une filière pour transformer le chanvre et surtout le lin. Mais les banques ont du mal à le suivre.

Pierre Schmitt va faire appel de cette décision

Après la décision de chambre commerciale, Pierre Schmitt, le PDG des trois sociétés a annoncé faire appel de cette décision. Il a précisé par ailleurs qu'il n'était pas favorable à la création d'une Scop chez Velcorex.

"On va faire appel, avec une demande de sursis d'exécution. On a un projet industriel, des lettres de soutien et aussi des solutions financières qui malheureusement n'ont pas pu être prêtes le jour J, mais elles sont en cours. Je vais continuer à croire en cette filière et je vais continuer à me battre," a commenté Pierre Schmitt.