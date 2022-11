Haut-Rhin : il ferme six mois son restaurant, à cause de l'explosion de sa facture d'énergie

A Metzeral dans le Haut-Rhin, à partir de ce lundi 14 novembre , l'hôtel "Les deux clefs" et le restaurant "Les Clarines d'Argent", vont fermer leur portes . Les deux établissements rouvriront seulement le 1er mai. Une fermeture de six mois, décidée à cause de l'explosion du prix de l'énergie, mais aussi du manque de personnel.

Une facture de gaz et d'électricité qui explose

Frédéric Kempf a fait ses comptes : "Avec le nouveau contrat qui arrive à exécution le 1er décembre, on va être en déficit de 45.000 euros, uniquement à cause de l'énergie, c'est trop lourd pour nous" explique le restaurateur. Pour amortir le choc et pour rester à l'équilibre, il a pris une décision brutale et drastique : fermer son restaurant et son hôtel pendant six mois. Il est issu de la 7e génération de cet établissement familial.

La facture énergétique est trop importante pour l'hôtel et le restaurant © Radio France - Guillaume Chhum

Ce n'est plus rentable pour lui de rester ouvert, avec ses 19 chambres et 140 couverts. Il rouvrira ses portes quand les beaux jours seront revenus et qu'il y aura moins de besoin de chauffage. " La plus grosse partie de consommation électrique c'est la cuisine avec les plaques à induction, les fours, ça consomme beaucoup. Je ne me vois pas faire du déficit en hiver, pour le rattraper en été. C'était dans les tuyaux depuis trois ou quatre mois ," renchérit le cuisiner. Toutefois, avec deux salariés, il maintient son activité traiteur pendant la fermeture.

Manque de main d'œuvre

Ce qui a précipité la décision, c'est aussi le manque de main d'œuvre. Frédéric Kempf est à la recherche de trois personnes : en salle, à la cuisine et à la plonge. Pendant les six mois de fermeture, il va aussi donner un coup de main avec son épouse à l'ouverture d'un restaurant à Val d'Isère. Il compte bien aussi peut-être ramener dans la vallée de Munster, ce personnel qui lui fait défaut.