Haut-Rhin : les entreprises de transport recrutent au pied des bus et des camions

Alors qu'il manque des conducteurs de bus ou des chauffeurs de poids-lourds dans le Haut-Rhin, les entreprises et pôle emploi lancent une campagne de recrutement cette semaine. Les entretiens se font au pied des bus et des camions. Les candidats sont les bienvenus.

Dans le Haut-Rhin, une campagne de recrutement dans les métiers du transport est organisée toute cette semaine, il s'agit de trouver des candidats pour des postes de chauffeurs de bus, de tram ou de trains, mais aussi des chauffeurs routiers.

C'est un secteur qui est en manque de candidats à cause des départs à la retraite, du changement d'orientation, mais aussi certains préfèrent aller travailler en Suisse.

Soléa recrute à Mulhouse, de nombreuses autres entreprises à la recherche de candidats

L'opération est appelé 68H Chrono. A Mulhouse ce mercredi après-midi, près de 200 demandeurs d'emploi ont pu directement rencontrer des recruteurs, sur le parking du pôle-emploi.

Les entretiens se sont faits au pied des bus de la Soléa ou près d'un camion. Un premier contact en vue d'une formation ou d'un CDI. C'est une manière originale de recruter pour séduire plus de monde et de s'approcher vers la réalité du métier. Il y a eu aussi des démonstration sur ce que sont les métiers du transport.

Des camions installés pour séduire les candidats © Radio France - Guillaume Chhum

La Soléa à Mulhouse a besoin de recruter une quarantaine de personnes d'ici la fin de l'année. "Cet échange hors les mur permet de créer une vraie relation entre l'entreprise et le candidat. Dés que la relation est nouée, on peut former et on a les moyens pour," explique Nathalie Zito, la directrice de l'agence Pôle Emploi de Mulhouse Doller.

Le transport : un secteur qui recrute

Le secteur du transport dans le Haut-Rhin c'est 500 entreprises et 12.000 salariés. Il y a 2.700 offres à pourvoir chaque année.

Si ça vous intéresse, rendez-vous ce 21 juillet sur le parking du pôle emploi de Guebwiller dès 9heures, mais aussi le vendredi 22 juillet, sur le parking du pôle emploi d'Altkirch. Pour postuler, il faut se rapprocher de votre agence pôle-emploi ou directement aller sur les lieux de rendez-vous avec votre CV.