Haut-Rhin : près de 90 postes supprimés chez Trench à Saint-Louis

Une grève devrait débuter jeudi matin chez Trench à Saint-Louis. Les élus du comité d'entreprise ont appris ce mercredi que 87 postes allaient être supprimés sur le site alsacien de cette filiale de Siemens.

87 suppressions de postes ont été annoncées lors du comité d'entreprise ce mercredi à Saint-Louis (Haut-Rhin) dans la société Trench SA, filiale du groupe allemand Siemens. Trench qui emploie 246 personnes à Saint-Louis et fabrique des appareillages électriques.

Peur d'une fermeture définitive de l'usine de Saint-Louis

C’est la division « réduction de mesures » qui sera touchée. La production serait transférée vers un site italien du groupe Trench. 30 postes devraient être supprimés au 3e trimestre 2017, 57 autres à l'automne 2018.

Ce n'est pas vraiment une surprise pour David Schneider, secrétaire CGT du comité d’établissement : "On nous pille notre travail. On s'y attendait, ils nous ont déjà pris des bases de données, ils ont détournés des commandes. On a peur que l'usine ferme définitivement".

L’intersyndicale a lancé un mot d’ordre de grève pour ce jeudi matin.