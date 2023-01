Haute-Corse : Le tissu entrepreneurial frappé de plein fouet par la fin du "quoi qu'il en coûte"

Le tissu économique insulaire subit les suites de la pandémie de Covid-19 jusqu'ici cachées par les dispositifs d'aide de l'Etat, le tout couplé à l'inflation actuelle. Le type d'entreprise concerné par ces procédures collectives évolue, désormais des structures de 10 salariés et plus souvent implantées depuis plusieurs années sont touchées, selon Gilles Filippi, le président du tribunal de commerce de Bastia.

+ 65 % de défaillances, liquidations et redressements judiciaires confondus, + 40% d'injonctions à payer, soit quelques 200 millions d'euros annuels de déficit commercial avec bien souvent, à la clé, d'importantes dettes sociales (URSSAF, caisses de retraites) mais aussi envers des fournisseurs avec, forcément, des effets négatifs en cascade.

« Avant, on avait de très petites entreprises, avec 1 ou 2 salariés » explique Gilles Filippi. « Maintenant, la difficulté que nous avons, c'est qu'on se retrouve avec des entreprises qui sont soit en redressement, soit en liquidation avec en moyenne 10 salariés. Donc, cela veut dire qu'on a dépassé un plafond de verre ».

"Des conséquences plus importantes à venir"

Et d’ajouter : « Effectivement, il y a des PGE qui ne sont pas réglés, l’URSSAF n'est pas réglée, les caisses de retraite, la TVA, etc., etc... Mais le fait est, c'est qu'après y a des difficultés pour les salariés. Il y a aussi des difficultés pour les fournisseurs. Parce qu’un fournisseur qui n'est pas réglé, c'est une créance irrécouvrable. Ce sont donc des difficultés de trésorerie derrière. Et comme aujourd'hui la population d’entreprises qui sont en redressement et en liquidation judiciaire est plus importante, il y aura des conséquences, à notre sens, plus importantes à venir ».

Pour "le retour de l'ordre économique", les autorités ont également opéré un tour de vis concernant le non-dépôt des comptes au greffe avec la systématisation des amendes, accompagnée d'un réel effet dissuasif et de prévention, indique le parquet.

S'appuyer sur les outils de prévention

Créer son entreprise, une solution de repli pour certains durant la crise désormais adoptée par de nombreux salariés comme complément de revenus lorsque le chemin de l'entrepreneuriat n'est pas forcément celui à emprunter, les immatriculations de sociétés commerciales avoisinent les 1 600 en 2022.

Pour agir le président de la juridiction a appelé les entreprises à s'appuyer sur ses outils de prévention mais aussi à plus de lien avec les chambres consulaires, les services de l'Etat et autres experts-comptables encourageant le tissu économique insulaire à se tourner vers des secteurs d'avenir trop peu exploités, ceux de l'environnement, les énergies propres et renouvelables à fort potentiel sur notre territoire.

« Il faut que les entrepreneurs comprennent bien que le tribunal de commerce a des solutions de protection qui sont beaucoup plus complètes et importantes qui ne pourraient y avoir aujourd'hui, sur la base de l'État Providence » conclut Gilles Filippi.