Haute Côte-d'Or : entre 25 et 30 000 visiteurs attendus à la 54e foire de Montbard

Montbard - France

L'événement ces jours-ci en Haute Côte-d'Or c'est la 54e édition de la foire de Montbard. Elle a démarré jeudi et se termine ce dimanche 1er septembre 2019 au soir près du Stade Municipal. Si l'on devait résumer cette foire, rendez-vous annuel très important pour la Haute Côte-d'Or, on pourrait donner quelques chiffres : 5 000 mètres carrés de chapiteaux couverts, 6 000 mètres carrés d'espaces extérieurs d'exposition, 170 exposants et surtout entre 25 et 30 000 visiteurs attendus sur 4 jours. Pas mal pour une petite ville de 5 000 habitants! Outre les endroits où se restaurer, les animaux à caresser, ou les associations qui vous attendent, sur place, dans un gymnase vous trouverez également "un espace à thèmes" consacré à la pêche, à la chasse et à la nature avec des représentants des fédérations départementales.

Robert Bilbot © Radio France - Thomas Nougaillon

"Les exposants font des efforts très importants pour proposer des nouveautés"

Pour Robert Bilbot, président de la foire régionale de Montbard, cette foire est une vitrine importante pour les exposants. "Sur les 170 exposants que nous avons il y a quasiment 80% d'entreprises de la région de l'Auxois, du Châtillonnais ou du Morvan. Ce sont des entreprises locales qui viennent démontrer leurs savoirs-faire et leurs compétences auprès des visiteurs. Alors ils ne font pas forcément des affaires tous les ans comme ils l'espèrent mais ils font des efforts très importants pour proposer chaque année des nouveautés."

Axel rêve de manger un... hot-dog!

A Montbard, nous avons rencontré quelques visiteurs. Qu'apprécient-ils dans ce genre de rendez-vous? "C'est correctement aménagé, on peut circuler facilement, on peut voir, visiter, les gens ont le sourire, c'est bien. Nous sommes d'Ancy-le-Franc, nous venons chaque année" explique un monsieur. "Moi j'apprécie l'ambiance des foires, ça change des brocantes, pour moi c'est la convivialité, ça permet de découvrir autre chose" commente cet autre visiteur. Cette dame, accompagnée de son mari et d'Axel, son fils de 8 ans, commente "nous venons en famille pour voir les spécialités qui sont proposées... et pour manger!" -coupe Axel- qui se verrait bien dévorer un bon hot-dog.

Éric Burgevin vend 35 sortes de saucissons d'Auvergne © Radio France - Thomas Nougaillon

Il fait trop chaud

Sous un barnum à l'entrée de la foire, Éric Burgevin, scrute le ciel intensément bleu, il est un peu inquiet. Cet exposant vient de Montliot près de Châtillon-sur-Seine. Il vend des saucissons d'Auvergne. "Je fais cette foire depuis une douzaine d'années mais cette année, à priori la chaleur n'aide pas, on voit beaucoup moins de monde. On le constate partout, quand il fait chaud, maintenant on ne voit plus personne. Les gens pensent plus à manger des glaces et à boire qu'à manger du saucisson" commente-t-il un brin fataliste. "On espère revoir du monde ce soir à la fraîche. Mais bon c'est tous les ans pareil, jeudi et vendredi on travaille peu, les meilleures journées sont le samedi et le dimanche".

Sur place, 8 endroits où vous restaurer... © Radio France - Thomas Nougaillon

Les Charollaises sont présentes elles aussi! © Radio France - Thomas Nougaillon

Quelques porcelets sont exposés pour le plus grand plaisir des enfants! © Radio France - Thomas Nougaillon

Dernier jour de foire ce dimanche

Les portes de la Foire de Montbard ouvrent à 10h ce dimanche matin, elles se refermeront à 21h, l'entrée est gratuite. Cette année un chapiteau spécial a été mis en place pour accueillir l'Office Municipal des Sports qui rassemble 19 associations et représente plus de 4 000 adhérents. Vous trouverez également 8 points de restauration au total. Le budget de la foire de Montbard est de 150 000 euros. 1/3 de cette somme provient des subventions : de la ville, de la com-com, du département, de la région, du Pays de l'Auxois-Morvan ou encore de la Chambre des Métiers. Le reste de la somme est prélevée sur la location des chapiteaux, sur la publicité. Des structures commerciales privées de la région jouent également le rôle de "mécènes".