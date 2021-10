Haute-Garonne : 4 millions d'euros de fraude à la CAF en 2020

De plus en plus de fraudeurs à la CAF sont pris la main dans le sac. Des usurpateurs d'identité pour la plupart, des personnes résidant à l'étranger ou des situations familiales volontairement non mis à jour.

Trois fois plus de dossiers qu'en 2012

Entre 2012 et 2020 le nombre de dossiers frauduleux constatés par la CAF de Haute-Garonne a été multiplié par trois. En 2020 la Caisse d'Allocations Familiales a détecté précisément 736 fraudeurs, soit 0,22% des allocataires, pour un montant avoisinant les 4 millions d'euros. Le directeur de la CAF 31Jean-Charles Piteau s'en félicite, même si c'est une goutte d'eau au regard des 2 milliards d'aides versés l'an dernier aux allocataires : "ce n'est pas une fraude grande envergure, mais le nombre de dossiers frauduleux a été multiplié par trois en huit ans ans, pas parce qu'il y a plus de contrôleurs mais parce que nous sommes de plus en plus efficace." Le nombre de fraudeurs dans le département représente

Le directeur de la CAF de Haute-Garonne compare ses méthodes à celle de la police et explique : " ça s'appelle du datamining (fouille de données ndlr), on croise les données de nos allocataires, on vérifie les situations et par anticipation cela génère des contrôles sur place" et de préciser que "cela a un impact financier sur le dossier de l'allocataire dans 40% des cas". Avant de conclure : "cela signifie que les dossiers qui présentent le plus de risque ont été (identifié)s en amont".

Des fraudeurs de plus en plus ingénieux

Christine Viero est responsable de la lutte contre la fraude à la CAF de Haute-Garonne, elle dénonce des fraudeurs de plus en plus adroits : "ils sont de plus en plus ingénieux, cela va de l'allocataire qui ne va pas déclarer sa vie de couple, sa situation professionnelle ou ses ressources et cela peut aller jusqu'à de faux dossiers de reconnaissance de paternité, de prime d'activité etc". Cette responsable qui gère 16 contrôleurs en Haute-Garonne reconnait que la fraude : "est un fléau dans toutes les CAF et aussi dans tous les services publics".

La CAF 31 n'est pas plus ni moins impactée par les fraudeurs que les autres CAF de France. En 2020 en Haute-Garonne 63% des fraudeurs ont fait l'objet de pénalités financières, 32% d'avertissements et 63% de pénalités financières.