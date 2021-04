Haute-Garonne : comment une famille de sept enfants se prépare au retour de l'école à la maison

Cécile habite Pin-Balma près de Toulouse. Elle est mère de sept enfants. Agathe 17 ans, Calixte 15, Isaure 12, Pauline 10, Maguelonne 8, Augustine 3 et Zita 1 an. La famille nombreuse sort d'une semaine difficile car deux des petites ont été cas contact. Au lendemain de l'annonce de la fermeture des établissements scolaires par Emmanuel Macron la maison vient tout juste de retrouver son calme, mais ce n'est que de courte durée.

Dès ce vendredi soir, Cécile remet le couvert pour neuf et ça va durer de longues semaines. Trois pour les plus jeunes, quatre semaines pour les trois grands scolarisés au collège et au lycée.

Ecole à la maison avec cinq niveaux différents

Pas de jumeaux, les enfants de Cécile sont tous dans une classe différente :

L'école à la maison avec cinq niveaux différents c'est difficile à gérer. Je fais travailler les petits le matin et l'après-midi je me concentre sur les collégiens et lycéens quand c'est l'heure de la sieste pour les plus petits"

Pour le grand Calixte, le confinement est assez simple à gérer

Je me fixe un emploi du temps, des règles. Déjà le téléphone je ne le prends jamais pour bien travailler"

"Maman en confinement elle est partout à la fois"

Pour les petites, c’est un peu plus tendu. Maguelonne a 8 ans :

Moi j'aime pas trop le travail à la maison parce que je j’arrive pas trop à me concentrer"

Pauline bientôt 10 ans s’adapte tant bien que mal. Au programme : les multiplications à virgule :

C'est pas trop facile parce que souvent mes petites sœurs crient beaucoup"

et l'enfant a tout à fait conscience des efforts produits sa mère

Maman en confinement elle est plutôt partout à la fois"

Le papa lui travaille beaucoup :

Mon mari par le matin à 7h15 et rentre le soir à 21h30, donc non il ne peut pas trop s'investir dans l'éducation, en ce moment en tous cas"

Alors face au confinement la famille de sept enfants fait contre mauvaise fortune bon cœur et nous souhaite à tous un "bon confinement".