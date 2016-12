Haute-Garonne : le chômage baisse de 4,3% sur les trois derniers mois

En novembre,en France, il y a 31.800 demandeurs d'emploi en moins, soit une baisse de 0,9%. Le chômage est en baisse pour le troisième mois consécutif dans le pays, une première depuis 2009. Et la tendance est la même pour l'Occitanie et la Haute-Garonne.

Pôle Emploi Occitanie et la Dirrecte ont communiqué les derniers chiffres sur le chômage. Fin novembre, la Haute-Garonne comptait 77 942 demandeurs d'emplois, ce qui représente une baisse de 4,3% sur les trois derniers mois. Ce chiffre diminue de 1% sur le dernier mois et de 6,2% sur la dernière année. Un chiffre légèrement meilleur que la moyenne nationale : -3,1 % sur les trois derniers mois.

Dans le département on a quasiment assisté à 11 mois de baisse consécutive. Cette embellie, on la ressent surtout chez les moins de 25 ans. Sur un an, ils sont 13% de moins à chercher du travail. Chez les 25-49 (la tranche d'âge la plus touchée par le chômage), la baisse est également notable : ils sont plus de 3 500 à avoir quitté les listes de Pôle Emploi depuis novembre 2015. En revanche, chez les 50 ans et plus, le nombre de chômeurs reste stable. 17 855 demandeurs d'emplois étaient inscrits en novembre 2015, contre 17 820 pour novembre 2016.

Le chômage recule également dans la région

L'Occitanie comptait 358 989 demandeurs d'emplois, soit une diminution de 3,4 % sur les trois derniers mois sur l'ensemble de la région.

Toujours sur les trois derniers mois, c'est la Lozère qui enregistre le meilleur recul avec une baisse de 6,4 %. Vient ensuite le Gers, où le chômage baisse de 5,8 %. Dans le Tarn, le chômage diminue de 3,9 %. Il recule également dans le Tarn-et-Garonne (-3,2 %) et le Lot (-2,9 %).