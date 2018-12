Haute Garonne : les gilets jaunes n'ont pas été convaincus par Emmanuel Macron

Haute-Garonne, France

"Ce n'est pas assez" disent en chœur les gilets jaunes au lendemain de l'intervention télévisée d'Emmanuel Macron. le président annonce cent euros de plus par mois pour les salariés rémunérés au SMIC, l'exonération de taxes et d’impôts sur les heures supplémentaires, et l'abandon de la hausse de la CSG pour les retraités qui gagnent moins de deux mille euros par mois. "Un discours d'apaisement" concèdent les manifestants, mais qui se limite à des "_mesurettes". _Selon un sondage Odoxa pour Franceinfo et Le Figaro publié ce mardi 54% des personnes interrogées souhaitent que les actions des "gilets jaunes" se poursuivent. C'est le cas un peu partout en France. Les gilets jaunes réclament désormais l'organisation d'un référendum d'initiative citoyenne. Ils se disent prêts à continuer plusieurs mois encore les blocages et occupations.

Reportage au rond point de Villefranche de Lauragais