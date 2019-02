Haute-Loire : Cheynet et fils a 3 semaines de plus pour se sauver

Saint-Just-Malmont, France

Les spécialistes du ruban ne savent pas vraiment de quoi leur avenir sera fait depuis le mois de décembre dernier quand la société a été placée en liquidation judiciaire. La Direction s'est engagée à payer les salaires pendant 3 mois, le temps qu'un repreneur soit trouvé. Cette date du 5 février était donc attendue avec impatience par les salariés de Cheynet et fils. Elle a finalement accouché d'une souris puisque la recherche d'un repreneur a été repoussée au 25 février prochain. Le lendemain, le Tribunal de Commerce de Lyon accueillera une audience qui sera aussi définitive que crucial.

Soit un repreneur se manifeste et le parquet permet une poursuite d'activité provisoire le temps de statuer concrètement sur les offres. Pour l'instant seulement deux entreprises ont timidement pris des renseignements mais sans donner suite. Aucune lettre d'intention n'a été reçue.

concrètement sur les offres. Pour l'instant seulement deux entreprises ont timidement pris des renseignements mais sans donner suite. Aucune lettre d'intention n'a été reçue. Soit personne ne se manifeste et dans ce cas ce sera la fin de l'activité et le licenciement général.

Jean-Louis Borie, avocat des membres du CE de Cheynet et Fils : "Il y a deux entreprises qui seraient intéressées. Parfois on a des surprises dans la dernière heure. ce qui m'inquiète c'est qu'il n'y a pas l'ombre d'une lettre d'intention faute d'offre précise. Dans ce genre de situation il y a normalement ces lettres d'intention qui montre qu'il y a un intérêt sérieux. Sachant que de toute façon il y aura un plan social parce-que je vois mal une reprise totale de l'effectif dans le cadre d'une offre. D'un côté on a envie de maintenir l'emploi,, et de l'autre que ça s'arrête. On a envie de savoir au plus vite à quelle sauce on va être mangé."