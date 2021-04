Haute-Loire : Hexadrone, lauréat du Plan de relance, présente son drone du futur

Jusqu'à maintenant, Hexadrone produisait des drones sur mesure mais dorénavant ce modèle sera la base, adaptable à tous les usages en fonctions des besoins et des envies du client pour devenir la référence sur le marché. Alexandre Labesse est le fondateur de la société qui emploie aujourd'hui 15 personnes et qui s'est lancée dans la construction d'une unité de production à Saint-Ferréol-d'Auroure opérationnelle à la fin de l'année 2020 : "On s'est dit que ce serait intéressant de développer notre propre drone parce que jusqu'à présent, on partait toujours d'une feuille blanche pour nos développements. C'est long, ça coûte cher, c'est difficilement duplicable. Du coup, on s'est dit qu'on allait essayer de développer un drone le plus générique possible, sur lequel on va investir un peu d'argent, se protéger avec quelques brevets et donc créer une sorte de standard, notre standard. Donc, c'est ce qui s'appelle le Tundra. Plutôt que de remplacer changer son drone, nous allons le faire évoluer en changeant les modules".

La future unité de production de drones. - Hexadrone

7 ans après sa création dans un garage d'Alexandre Labesse à St-Just-Malmont, Hexadrone a fait du chemin. D'une petite boutique en ligne et de l'assemblage de machines, l'entreprise altiligérienne est en train de devenir incontournable dans son secteur. "On est dans un petit bâtiment, à St-Didier-en-Velay" explique-t-il. On est en train de faire construire ce bâtiment sur Saint-Ferréol-d'Auroure. C'est un bâtiment d'à peu près 1.000 mètres carrés qui va nous permettre d'internaliser un certain nombre de process, de développer la boutique en ligne, de développer notre bureau d'études". Un développement incarné par Alexandre Labesse, un autodidacte qui a décidé un jour de vivre de sa passion : "Je travaillais chez Thuasne avant à Saint-Étienne. L'idée était de prendre un risque, de tout plaquer. Finalement, on arrive en 2018 avec une levée de fonds d'à peu près 800.000 euros avec des acteurs locaux et puis là le Tundra qui, au début, est un concept. On a du faire au moins une quinzaine de versions différentes pour arriver à cette nouvelle génération de machines séries".

Et ce fameux Tundra, référence à la nature, à l'évasion, à la liberté est un petit bijou pour lequel il faut compter tout de même un peu plus de 14 000 euros.