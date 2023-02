Haute-Loire : l'enseigne Luxam prochainement placée en liquidation judiciaire

C'est la fin de "la très belle expérience" de Luxam, petite entreprise qui avait créé une collection de sous-vêtements féminins entièrement produite à Montfaucon-en-Velay (Haute-Loire), annonce son PDG, Marc Nachba. Ce dernier va informer le Tribunal de commerce du Puy-en-Velay dès la semaine prochaine que la société est en état de cessation des paiements. Elle sera donc ensuite placée en liquidation judiciaire.

Depuis plusieurs semaines déjà, l’entreprise CVH Lingerie, qui assurait la production de la marque Luxam, était en liquidation judiciaire. "C'était vraiment un crève-cœur pour moi, de devoir me séparer de mes salariés, avec qui j'ai travaillé durant tant d'années." Avec la liquidation judiciaire de Luxam, au total, 19 salariés seront au chômage, dont 8 qui l'étaient déjà car travaillant chez CVH Lingerie.

Plusieurs années de combat pour l'entreprise

Cette décision fait suite à plusieurs années de combat : en 2019, Luxam avait été placée en redressement judiciaire. La commune de Montfaucon, puis la Région, avaient toutes deux mis la main au portefeuille pour relever la société. Pendant l’épidémie de Covid, Luxam s’était même mise à produire des masques. Mais cela n'a pas suffi : frappée par l'inflation et l'engouement des consommateurs pour des marques étrangères moins chères, l'entreprise a vu ses ventes chuter de 40% l’année dernière, précise le PDG.

Au vu de ces difficultés, un rendez-vous avait été organisé fin 2022 avec la mairie de Montfaucon, pour tenter de trouver une solution. "Comme je payais 50 000 euros pour 1000 mètres de bâtiment et que cela devenait très compliqué, le maire m'a proposé une ristourne d'un mois, explique Marc Nachba, j'ai ensuite demandé à la mairie s'il était possible de louer un bâtiment plus petit juste à côté, mais je n'ai jamais eu de réponse." D'après le PDG, l'investisseur avec lequel il était en discussion pour une aide financière a finalement décidé de ne plus le suivre.

"On constate que l'achat de vêtements fabriqués en France n'est pas la priorité pour les consommateurs, les gens achètent tout par Internet et pas cher, explique Marc Nachba. "Je regrette infiniment ce qui s'est passé, car mes vendeuses se sont arrêtées d'un coup, ça va être très compliqué. J'ai vraiment tout essayé, tout fait pour conserver cette marque."