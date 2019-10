Haute-Loire : les employés de Michelin à Blavozy au chômage technique pendant cinq semaines

Blavozy, France

Dans un contexte compliqué pour l'entreprise Michelin, cette fermeture est une mauvaise nouvelle pour les salariés de l'usine de Blavozy. Le groupe a en effet de décidé de fermer une usine en Allemagne et une autre à la Roche-sur-Yon.

Mais la situation est complètement différente à Blavozy explique le directeur, Dorian Defache :

"Les deux cas sont complètement déconnectés. La Roche-sur-Yon est sur un marché du pneu poids lourd centré sur l'Europe. Nous occupons un marché mondial avec des pneus génie civil. (nb. engins de chantier)"

Dorian Defache, directeur de l'usine de Blavozy © Radio France - Margaux Caroff

Pour lui, la récession du marché des pneus de chantier est un phénomène cyclique. D'autres fermetures temporaires avaient déjà eu lieu à Blavozy, notamment en 2008-2009 et en 2012-2013.

Pour l'instant rien n'est décidé pour l'année 2020, d'autres semaines de chômage technique pourraient être imposées aux ouvriers.

"C'est une stratégie de Michelin pour fermer les usines"

La CGT n'est pourtant pas rassurée par cette fermeture temporaire. Pour Hervé Bancel, délégué syndical et ouvrier chez Michelin depuis 21 ans, c'est une stratégie du groupe.

"On pense que c'est une stratégie de Michelin pour essayer de négocier des accords de compétitivité sur nos salaires ou nos jours de congés, parce qu'on nous dit que les usines françaises ne sont plus compétitives et qu'on est obligés de les fermer. C'est ce qui se passe à la Roche-sur-Yon. Nous, on fera tout pour préserver notre site."