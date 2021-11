Haute-Loire : les salariés du site Michelin à Blavozy en grève jusqu'à lundi pour les salaires

Ils estiment que leurs salaires ne suivent pas la hausse du SMIC, et réclament un meilleur taux horaire : environ 150 salariés du site Michelin de Blavozy, en Haute-Loire, ont débuté un mouvement de grève ce vendredi 19 novembre à l'appel de la CGT. Il coure jusqu'à ce lundi, 6h.

Piquet de grève devant l'usine Michelin de Blavozy, en Haute-Loire. - CGT Michelin

Pour une refonte complète de la grille salariale

Les grévistes revendiquent une hausse des taux horaires "car le SMIC a augmenté mais pas notre salaire de base, fait valoir Hervé Bancel, délégué CGT Michelin à Blavozy. En plus, il existe six coefficients de salaire en dessous du taux horaire du SMIC dans notre entreprise." De quoi mettre en difficulté bon nombre d'ouvriers une fois les dépenses de la vie courante, carburant et énergie compris, payés. C'est précisément la même situation qui avait poussé des ouvriers en plasturgie de Sainte-Sigolène à protester en octobre.

On est rémunéré par primes, on veut un salaire de base plus élevé. Hervé Bancel, délégué CGT Michelin à Blavozy

Les ouvriers doivent compter sur les primes pour arrondir les fins de mois. La situation n'est plus tenable selon la CGT. La direction du site de Blavozy a reçu une délégation ce vendredi après-midi et se réunit lundi pour parler des suites, mais la vraie décision revient in fine au siège de Clermont-Ferrand. D'après la CGT, d'autres sites Michelin situés à Clermont et Monceau-les-Mines suivent ce mouvement de grève.